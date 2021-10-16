تأثير سحري للكيوي على جسمك.. لهذا السبب يجب تناوله يوميا

عندما تمارس الرياضة بانتظام أو تدفع نفسك إلى الإرهاق، فقد تجد أن جسمك يتعرض للإجهاد التأكسدي، وهي عملية يمكن أن تؤدي إلى الإصابة، والتعب المفرط، والشفاء البطيء. لحسن الحظ، يعرف العلم طريقة سهلة لتقليل تأثيره السلبي.

وفقًا لـ Fit and Well، يحدث الإجهاد التأكسدي بشكل طبيعي عندما نمارس الرياضة ومع تقدمنا ​​في العمر، لكنه لا يضر الجسم دائمًا.

ومع ذلك، فإن التعرض لفترات طويلة للإجهاد التأكسدي يؤدي إلى تلف الخلايا وتطور أمراض القلب والأوعية الدموية. وتجدر الإشارة إلى أن ممارسة الرياضة بانتظام والتغذية السليمة تساعد في تقليل أثرها السلبي.

فائدة الكيوي

أظهرت أحدث دراسة من جامعة كاغاوا في اليابان أن الاستهلاك اليومي للكيوي يمكن أن يساعد في تقليل احتمالية الإجهاد التأكسدي.

من أجل الدراسة، قام العلماء اليابانيون بتحليل بيانات 30 من العدائين الذكور الذين تعرضوا بانتظام للإجهاد التأكسدي من التمارين الرياضية. نصح نصف المشاركين بتناول حبتين من الكيوي يوميًا لمدة شهرين دون أي تغييرات أخرى في نظامهم الغذائي، والنصف الآخر لم يأكل الكيوي على الإطلاق.

وأظهرت النتائج أن أولئك الذين تناولوا فاكهة الكيوي مرتين في اليوم قللوا من الآثار السلبية للتمارين الرياضية عالية الكثافة على أجسامهم.

لماذا كيوي؟

يحتوي الكيوي على مستويات عالية من مضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الإجهاد التأكسدي.

كما أنه يحتوي على مادة البوليفينول. تساعد هذه المواد على التحكم في مستويات السكر في الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

بالإضافة إلى ذلك، فإن “فيتامين C” الموجود في الكيوي له تأثير مفيد على عملية تجديد الأنسجة.