تأثير مدهش لأصوات العصافير والمياه المتدفقة على الإنسان

تكشف دراسة جديدة أن الأصوات الطبيعية في المتنزهات والحدائق الوطنية جيدة لصحتنا.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترحمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه …

قام خبراء من أمريكا الشمالية بالتحقيق في التسجيلات الصوتية من 251 موقعاً في 66 متنزهاً وطنياً في جميع أنحاء الولايات المتحدة كجزء من دراستهم.

ووجدوا أن المياه المتدفقة حسنت مشاعر الناس الإيجابية ، في حين أن أصوات الطيور قللت من مشاعر التوتر والانزعاج.

يقول الخبراء أن الماء كان أكثر فعالية في تحسين المشاعر الإيجابية ، والتي قد تتعلق بالدور الحاسم للمياه من أجل البقاء ، أو قدرة أصوات المياه المستمرة على إخفاء الضوضاء الأخرى غير المرغوب فيها.

تملك المتنزهات الوطنية بعضاً من أكثر المناظر الطبيعية جمالاً ويمكن أن تعزز الصحة العامة، ولكنها تحتاج إلى الحماية من الضوضاء المتطفلة من المناطق الحضرية المحيطة.

وقال كورت فريستروب ، المؤلف المشارك في الدراسة وعالم الكيمياء الحيوية في دائرة الحدائق الوطنية: “تمثل مواقع المنتزهات الموجودة بالقرب من المناطق الحضرية والتي تملك مستويات أعلى من الزيارة، أهدافاً مهمة للحفاظ على المناظر الطبيعية لتعزيز صحة الزوار”.

“إنّ التدخلات الصحية القائمة على الطبيعة شائعة بشكل متزايد في الحدائق العامة ، وإنّ دمج النظر بالبيئة الصوتية هو فرصة لتعزيز النتائج الصحية للناس.”

يقول الفريق إن أصوات الطبيعة ولدت منذ فترة طويلة ردود فعل قوية لدى البشر، مثل سيمفونية بيتهوفن Pastoral Symphony الملهمة.

على الرغم من أهميتها في تاريخ البشرية ، فإن نمو التحضر يعني أن وجود أصوات طبيعية بدون ضوضاء مرتبطة بالإنسان مثل أبواق السيارات وهو “مزيج نادر بشكل متزايد”.

بالإضافة إلى الاسترخاء للبشر ، توفر الأصوات الطبيعية معلومات مهمة للحياة البرية ، حيث تعتمد العديد من الحيوانات على الصوت للتواصل.

اثنان من مؤلفي الدراسة هم قادة فريق علم البيئة الصوتي والخفيف في جامعة ولاية كولورادو ، والذي يعمل على فهم أفضل لآثار الضوضاء والتلوث الضوئي على العمليات البيئية والكائنات الحية.

لدراستهم ، أجرى الباحثون مراجعة ل18 منشوراً تدرس الفوائد الصحية للأصوات الطبيعية.

بشكل عام ، أدى التعرض للأصوات الطبيعية إلى تحسين المزاج والقدرة المعرفية ، في حين انخفضت مقاييس التوتر والانزعاج كذلك، الألم ومعدل ضربات القلب وضغط الدم.

مقارنة بمزيج من الأصوات الطبيعية ، كان لأصوات الماء أعظم النتائج الإيجابية على صحة الإنسان ، في حين كان لأصوات الطيور أكبر تأثير على تخفيف التوتر.

بالنسبة للجزء الثاني من دراستهم ، فحص الفريق توزيع الأصوات الطبيعية فيما يتعلق بالصوت من صنع الإنسان في 221 موقعاً عبر 68 متنزهاً وطنياً أمريكياً.

كان الباحثون يأملون أن يسلط هذا الجزء من الدراسة الضوء على كيفية تسلل الضوضاء غير المرغوب فيها إلى المتنزهات والحدائق الوطنية ، مما يعرض صفاءها للخطر.

سمعت الأصوات الطبيعية في الحديقة الوطنية مع القليل من الأصوات التي صنعها الإنسان والأصوات الطبيعية الوفيرة في 11.3 في المائة فقط من المواقع.

من بين جميع المواقع ، كانت أصوات المياه مسموعة بنسبة 22.8 في المائة من الوقت ، وكانت أصوات الطيور مسموعة بنسبة 42.1 في المائة من الوقت.

وأظهرت الحدائق الوطنية التي تملك عدداً أكبر من الزوار مستويات مماثلة من الأصوات الطبيعية ولكن مستويات أكبر من الأصوات التي يصنعها الإنسان ، مقارنة بالحدائق التي تملك عدداً أقل من الزوار السنويين.

كانت معظم المواقع ذات السمع المنخفض للأصوات التي يصنعها الإنسان والسمعية العالية للأصوات البيولوجية أو الجيوفيزيائية بعيدة عن المناطق الحضرية وتقع في ألاسكا أو هاواي أو شمال غرب المحيط الهادئ.

تشير النتائج إلى أن الحفاظ على المتنزهات الوطنية ومناظرها الطبيعية يفيد كل من الحفاظ على النظام البيئي والصحة العامة ، وفقاً للمؤلفين.

كان الوصول إلى الأماكن الطبيعية في العام الماضي خلال الوباء الحالي مهماً بشكل خاص كجزء من بدل التمرين اليومي.

وقالت مؤلفة الدراسة راشيل بوكستون من جامعة كارلتون ، كندا: “من نواح كثيرة أكدت جائحة كوفيد-19 على أهمية الطبيعة لصحة الإنسان”.

“مع انخفاض حركة المرور أثناء الحجر الصحي ، ارتبط العديد من الأشخاص بالمناظر الصوتية بطريقة جديدة تماماً، لاحظوا أصوات الطيور الهادئة التي تغني خارج نافذتهم.”