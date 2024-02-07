تؤثر على صحتك.. تحذيرات من الأطعمة فائقة المعالجة

سلطت دراسة طبية جديدة الضوء على الأضرار البالغة، التي تتركها الأطعمة فائقة المعالجة على صحة الإنسان.

وأشار التقرير الذي نشرته شبكة “سي ان ان” إلى أن بعض الأطعمة المصنعة كخبز البرغر وعجين البيتزا ورقائق البطاطا والحلويات، يتم إعدادها بطريقة تشبه تماما “مضغ الطائر للطعام وهضمه قبل أن يتقيأه لصغاره”.

وأوضح مقطع فيديو نشرته “رابطة صناعة النشا الأوروبية” كيف يتم تفكيك القمح والذرة والبطاطا إلى مكوناتها الأساسية لإنتاج النشا وبودرة البروتين والدهون.

وقالت الرابطة “الجزء الأكبر من ما نستخلصه هو عجين النشا؛ الذي يتكون من الماء والنشا”.

وأكدت الرابطة أن ما يقرب من نصف معجون النشا يذهب لإنتاج السكريات، التي يتم تصنيعها عن طريق عملية التحلل المائي، المشابهة لعملية الهضم البشري.

وقال كريس فان تولكن، خبير الفيروسات والأستاذ المساعد في جامعة كوليدج لندن “من الصعب والمكلف لشركات تصنيع الأغذية أن تنتج طعاما حقيقيا وكاملا، فكلفة عملية سحق الأطعمة الحقيقية وتحويلها لجزيئات ومن ثم إعادة تجميعها لصنع مواد أخرى أقل بكثير”.

وبحسب الخبراء، فإن المواد الغذائية فائقة المعالجة تبدو لجسمك وكأنها مهضومة مسبقًا، وبذلك فإنها لا تتطلب عملية الهضم نفسها، التي تحدث عند تناول الأطعمة الكاملة.

ووفقًا لخبير الطب الوقائي ديفيد كاتز، فإن الأطعمة المعالجة تتجاوز بشكل أساسي “تأثير مستقبلات التمدد في المعدة”، والتي تجعلك تشعر بالشبع.

وقال كاتز “قبل أن تتمكن مستقبلات التمدد من إخبارك بالشبع، تكون قد تناولت ضعف عدد السعرات الحرارية التي تحتاجها”.

وأضاف “هناك سبب علمي للذهول الذي يصيبك عند تناول كيس كامل من رقائق البطاطا في جلسة واحدة”.