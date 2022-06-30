تتحول إلى سموم.. 5 أطعمة لا تعيد تسخينها

كثير من الأشخاص لا يفضلون تنول الطعام البارد، لا شك أن الميكروويف من أفضل أصدقاء الإنسان المعاصر، لأنه يسهِّل عملية إعداد وتسخين الطعام في ظل الانشغالات اليومية.

ورغم اعتماد نسبة كبيرة من الناس على الميكروويف لتسخين بقايا الطعام، لكن البعض قد يندهش من خطورة إعادة تسخين بعض الأطعمة، لأن هذه العملية لا تفقد الطعام قيمته الغذائية وحسب، بل قد تحوله إلى سام في بعض الأحيان.

ورصد موقع “إنديا تايمز” الأمريكي أبرز الأطعمة التي لا يجب إعادة تسخينها.

1- البطاطس

تفقد البطاطس قيمتها الغذائية إذا أعيد تسخينها، حتى لو تركتها لفترة في درجة حرارة الغرفة لفترة طويلة، فيمكن أن تصبح سامة وقد تسبب الغثيان.

2- الأرز

يحتوي الأرز النيء على جراثيم تتحول إلى بكتيريا يمكنها البقاء حتى بعد طهي الأرز، وعندما يترك الأرز المطبوخ في درجة حرارة الغرفة، يمكن أن تتكاثر البكتريا وقد ينتج عنه سموم، ويمكن أن تسبب الإسهال والقيء.

3- البيض

يعد البيض عنصراً أساسياً في الوجبة الصباحية، لكن إعادة تسخينه على درجة حرارة عالية يمكن أن يجعله ساماً، وقد يسبب مشاكل في المعدة وعسر الهضم.

4- الدجاج

الدجاج مثل الفطر، أو المشروم، كلاهما غني جدًا بالبروتينات التي تتأثر سلباً بإعادة التسخين، وهذا يمكن أن يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي.

إذا كنت ترغب حقاً في إعادة تسخين الدجاج المطبوخ، يمكنك فعل ذلك على درجة حرارة منخفضة لمدة أطول.

وتعد أفضل طريقة لتناول الدجاج البائت، من خلال وضعه في سلطة باردة أو شطيرة باردة.

5- السبانخ

مثل العديد من الخضار الورقية الخضراء الأخرى، فإن السبانخ غنية بالنترات والحديد، وعند إعادة تسخينها، يمكن أن تتحول هذه النترات والحديد إلى مواد مسرطنة بسبب تأكسدها.