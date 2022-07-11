تجلّط الدم.. المشروب الأشهر في العالم قد يكون مسؤولًا!

يُعرف تجلّط الدم في العروق، عادة في الرجل، بتجلط الأوردة العميق، ويمكنه ان يكون مشكلة خطرة تهدد الحياة. فهل يزيد المشروب المفضل لدى معظم الناس احتمال الاصابة؟

في هذا الاطار، حذّر البروفيسور “مارك وايتلي”، في حديث لموقع اكسبرس البريطاني، من ان مادة الكافيين الموجودة في القهوة، المشروب الأشهر في العالم، قد تودي الى “دم لزج”، مما يزيد خطر تجلط الدم.

ويشير البروفيسور الى أن الجفاف يؤثر على مكونات الدم، ما يجعله أكثر سماكة ولزوجة، لافتًا الى أن الدم يتدفق في العروق بوتيرة ابطأ من الشرايين، لذلك قد يزيد الجفاف فرص تطوير تجلط الدم في العروق.

أمّا أبرز عوارض التجلط،فهي:

-ألم في احدى الرجلين، غالبا في الفخذ أو بطة الرجل.

-تورم في إحدى الرجلين

-حماوة الجلد حول المنطقة المؤلمة

-جلد أحمر او داكن حول المنطقة المؤلمة

-تضخم في العروق او ألم عند لمسها

كما ان العوارض نفسها قد تحدث في اليد او البطن اذا استهدف تجلط الدم إحدى هاتين المنطقتين.

في السياق، يذكر البروفيسور وايتلي أن الشاي أيضا يحتوي على مادة الكافيين، ما يؤدي الى خسارة كمية من المياه.

لذلك، بالاضافة الى القهوة والكحول، قد يجعل الشاي مشكلة الجفاف في الجسم أسوأ.

في هذا الاطار، لا بد من ذكر العلامات التي تنبئ بوجود الجفاف، وهي:

-الشعور بالعطش

-بول داكن ذو رائحة

-الشعور بدوار

-فم جاف

وفي سبيل تجنّب جفاف الجسم، من المهم تناول كميات كافية من السوائل. لكن، كما ذُكر سابقًا، ليست كل السوائل متشابهة، اذ ان بعض السوائل قد تكون مرطّبة أكثر من غيرها.

وينصح البروفيسور في هذا الاطار، بشرب الماء، والشاي العشبي، وعصير الفواكه للمساعدة في ابقاء الجسم رطبًا.

ويضيف: ” إبقاء الجسم رطبًا، بغض النظر عن الطقس، سيساعد في تحسين صحة العروق”، مؤكدًا أن استهلاك كميات كافية من السوائل، ستحسّن دورة الدم من خلال تمييعه.

بعيدًا عن جفاف الجسم ولزوجة الدم، قد تصبح أكثر عرضة لتجلط الدم اذا كنت:

-فوق سن ال ٦٠

-إذا كان لديك زيادة في الوزن

-مدخّنًا

-قد تعرضت لتجلط في وقت سابق

-تعاني من مرض السرطان أو فشل القلب.