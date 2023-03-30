تجنبها.. أطعمة تسبب الصداع في رمضان

بعد ساعات الصوم الطويلة، قد يصاب البعض بحالة من الخمول والكسل مصحوبة بمشاكل صحية بعد الإفطار جراء تناول بعض الأطعمة.

وهناك أسباب عديدة للسقوط في فخ المشاكل الصحية المتعارف عليها بعد تناول وجبة الإفطار الرمضانية، بعضها يتعلق بطبيعة مكونات الوجبة وأخرى بطريقة وآداب تناول الإفطار.

ونقدم لكم في هذه المقالة عدة نصائح تتعلق بمكونات مائدة الإفطار وأهم الأطباق الصحية التي يجب أن تتضمنها والمأكولات والمشروبات التي يجب أن يتجنبها المسلم ليمر الصوم بسلام.

وينصح خبراء التغذية والمختصون الصائمين بتجنب عدد من الأطعمة على مائدة الإفطار الرمضانية، وعند تناول أي أصناف حتى فترة الإمساك، لكونها قد تسبب الصداع وتفسد على المسلم الاستمتاع بشهر البركات.

وقال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن الصداع من المشاكل الصحية الشائعة خلال الشهر الكريم، حيث تتزايد نوبات آلام الرأس مع صيام أكثر من 15 ساعة خلال النهار الرمضاني.

وأوضح بدران أن أكثر الفئات التي تعاني من الصداع خلال الصيام هم مرضى الحساسية الوراثية، مثل حساسية الأنف والربو الشعبي والالتهاب الشعبي المزمن.

وعدد المختص الأطعمة التي يفضل تجنبها خلال شهر رمضان للوقاية من آلام الرأس وهي:

– الجبن القديم

– اللحوم المصنعة

– المخللات

– البقول غير المنقوعة في الماء

– الياميش أو الفواكه الجافة غير المنقوعة في الماء

– الأغذية المحفوظة

– المشروبات الباردة أو المثلجة أو الآيس كريم

– بعض مكسبات الطعم واللون، خاصة المستخدمة في الأغذية المصنعة.