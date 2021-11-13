تجنبها.. 10 عادات تسرّع شيخوخة البشرة

يعتمد الحفاظ على صحة بشرتنا ومظهرها الشاب إلى حد كبير على العادات اليومية الصحية.

وفي هذا التقرير الذي نشره موقع “آف.بي.ري” الروسي، استعرضت أولغا سيمشينكو العادات التي من شأنها أن تتسبب في الشيخوخة المبكرة.

1- الإفراط في استهلاك القهوة

لا يستطيع بعض الأشخاص بدء يومهم من دون كوب قهوة، ولكن تبين أن استهلاك كمية كبيرة من الكافيين يؤدي إلى جفاف الجلد وظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة المبكرة. ولتخفيف التأثير السلبي للكافيين على البشرة، ينبغي شرب كمية كبيرة من الماء.

2- الإفراط في الاستحمام بالماء الساخن

يساعد الحمام الساخن على الاسترخاء، لكن تكراره يمكن أن يضرّ بصحة الجلد، ذلك أن الماء الساخن يزيل طبقة الزيوت التي تحمي البشرة فيتسبب في جفافها وتهيجها. في المقابل، ينصح بخفض درجة حرارة الماء عند الاستحمام وترطيب الجلد باستخدام مرطب بعد الاستحمام.

3- التدليك الذاتي

توفر العديد من مراكز التجميل جلسات تدليك مختلفة، ولكن ممارسته بطريقة خاطئة في المنزل يمكن أن تفاقم مشاكل الجلد وتزيد التجاعيد.

4- تخطي الوجبات اليومية

إن تخطي إحدى وجبات الطعام اليومية قد يكون له تأثير سلبي على صحة الجلد. يساعد اتباع نظام غذائي صحي ومتنوع على توفير المغذيات التي يحتاج إليها الجسم بشكل عام، في حين يتطلب الحفاظ على نضارة البشرة وشبابها إدراج أكبر عدد ممكن من الأغذية الغنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات.

5- وضع طبقة سميكة من مستحضرات التجميل

يخلّف استخدام مستحضرات التجميل ضررا في الجلد على المدى الطويل، يتجلى في سدّ المسام وزيادة خطر ظهور حب الشباب.

6- النوم على الوجه

يفضل البعض النوم على البطن وغرس الوجه في الوسادة، ولكن ملامسة الوجه للوسادة تؤدي إلى ظهور علامات الشيخوخة المبكرة، مثل الخطوط الدقيقة حول العينين والانتفاخ تحتهما. وعدم تغيير أغطية السرير والوسائد بانتظام يسبب تهيج الجلد وظهور البثور على الوجه.

7- عدم تنظيف البشرة قبل النوم

تتجاهل العديد من النساء إزالة المكياج من الوجه قبل الخلود إلى النوم، وهذه العادة السيئة غالبا ما تتسبب في ظهور طفح جلدي تحسسي فضلا عن حب الشباب.

8- الإفراط في تناول الحلويات

إن تناول السكريات بكثرة مضرّ بصحة الجلد، فيصبح جافًّا بعد تلف ألياف الإيلاستين والكولاجين.

9- الرموش الاصطناعية

يتسبب وضع الرموش الاصطناعية في ترهل الجفون وتساقط الرموش بمرور الوقت.

10- عدم استخدام واقي الشمس

يحب البعض أخذ حمامات الشمس، لكن التعرض للأشعة فوق البنفسجية من دون وضع واق شمسي يتسبب في ظهور تصبغات الجلد والشيخوخة المبكرة.