تجنبوا هذه الأطعمة.. قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب

أصبحت أمراض القلب تحصد أرواح الشباب هذه الأيام، حيث ازداد خطر تعرض الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا للنوبات القلبية، ومهما كان السبب الخارجي، فإن ما يدخل الجسم من طعام يؤثر على صحة قلبك، وكلما زاد تغذية أجسامنا بالطعام المعالج والمصنع، زاد احتمال تعرضها لأمراض القلب، بحسب موقع “تايمز أوف إنديا”، إليكم بعض الأطعمة التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب:

الملح

من الناحية المثالية ، يجب أن يستهلك البالغ ما لا يقل عن 5 جرامات في اليوم من الملح، وبحسب منظمة الصحة العالمية يمكن منع 2.5 مليون حالة وفاة كل عام إذا تم تخفيض استهلاك الملح العالمي إلى المستوى الموصى به.

على الرغم من أهمية الصوديوم لجسمنا والمصدر الرئيسي له هو من خلال نظامنا الغذائي، إلا أن الاستهلاك المفرط مميت للجسم على المدى الطويل.

الدهون المشبعة

وفقًا لجمعية القلب الأمريكية، يجب أن تكون نسبة 5-6٪ فقط من الدهون المشبعة يوميًا.

توصف بأنها الدهون السيئة ، ومن المعروف أن الدهون المشبعة تسبب ضررًا محتملاً هذا هو السبب الذي يجعل الأطباء يوصون بالانتقال إلى الأطعمة قليلة الدسم.

توجد الدهون المشبعة في الغالب في المنتجات الحيوانية والعديد من الزيوت.

السكر

يجب ألا يتناول البالغون أكثر من 30 جرامًا من السكر يوميًا. تناول الكثير من السكر مميت للقلب تشير العديد من الدراسات البحثية إلى أن النظام الغذائي المغطى بالسكر سيشكل بالتأكيد تهديدًا للقلب.

وجدت دراسة أن أولئك الذين يتناولون سكر 25٪ أو أكثر من سعراتهم الحرارية اليومية كانوا أكثر عرضة للوفاة من مضاعفات القلب مقارنة بأولئك الذين لديهم نسبة سكر أقل.

السكر المضاف الموجود في المشروبات الغازية والمشروبات المعبأة والمعجنات والكعك هو أكبر تهديد للقلب.

حتى عند تناول الطعام بشكل صحيح ، فإننا نؤذي قلبنا من نواحٍ عديدة.

الأطعمة المصنعة

التساهل في تناول الأطعمة المصنعة، والاعتماد على الوجبات الجاهزة أمر شائع هذه الأيام ، وهو ما يفسر إلى حد كبير سبب انتشار حالات النوبات القلبية بين الشباب.