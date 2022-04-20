تجنب هذه العادات للوقاية من السرطان

أثبتت دراسات عدة سابقة، أن العادات اليومية يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بالسرطان. في الأساس، يتطور السرطان في الجسم عندما تتوقف آلية التحكم عن العمل بشكل صحيح.

في هذه الحالة، لا تموت الخلايا بل تبدأ في النمو قليلاً خارج نطاق السيطرة، يمكن أن يتسبب هذا في تكوين خلايا غير طبيعية وتسمى هذه الكتلة بالورم، و يمكن أن يكون هناك العديد من عوامل الخطر وراء هذا المرض الذي يهدد الحياة.

وفقا لموقع ” OnlyMyHealth” فإن أشياء بسيطة مثل كيفية تحضير شرائح اللحم الخاصة بك إلى حيث تضع هاتفك عند النوم، هناك العديد من عوامل خطر الإصابة بالسرطان التي ربما لم تكن على دراية بها.

الأشياء اليومية التي تسبب السرطان

يمكن أن يسبب التدخين السرطان وهو أحد عوامل الخطر الرئيسية. ومع ذلك هناك العديد من الأشياء اليومية الصادمة التي يمكن أن تزيد أيضًا من خطر الإصابة بالحالة المزمنة:

1. السمنة

يمكن أن تسبب زيادة الوزن أو السمنة العديد من المشاكل الصحية ، بما في ذلك مرض مثل السرطان، في الغالب، يعاني البدناء أيضًا من ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب أيضًا. تعد زيادة الوزن أحد عوامل الخطر الرئيسية بعد التدخين. في الواقع، يمثل حوالي 8 % من جميع السرطانات في عام 2014.

2. الأجهزة الإلكترونية

استخدام الموبايل له العديد من الآثار السيئة. قد تكون العادة اليومية المتمثلة في إبقاء هاتفك بجانب الوسادة والنوم ضارة للغاية بالنسبة لك، يمكن أن تؤدي جميع الأجهزة الإلكترونية إلى تطوير الأورام السرطانية وغير السرطانية، من المهم إبقاء الهواتف المحمولة الخاصة بك بعيدًا أثناء عدم استخدامها.

3. الإجهاد

ليس بشكل مباشر، ولكن بشكل غير مباشر أيضًا، يعد الإجهاد عامل خطر رئيسي للمشاكل الصحية مثل ارتفاع نسبة السكر في الدم وضغط الدم وأمراض القلب، وفقًا للمعهد الوطني للسرطان، فإن استجابة جسمك للتوتر بطرق مختلفة، والتي يمكن أن تكون سببًا للسرطان ، خاصةً إذا تُركت دون علاج. من المؤكد أن هناك صلة مباشرة بين الإجهاد النفسي والسرطان ، حيث يمكن أن تؤدي التوترات الشديدة أيضًا إلى عادات مثل التدخين والإفراط في تناول الطعام والكحول.

4. التبغ

وفقًا لجمعية السرطان الأمريكية (ACS) ، فإن متوسط ​​العمر المتوقع للمدخنين قصير جدًا مقارنة بغير المدخنين، من المهم الإقلاع عن التدخين أو الحد منه لتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان، إذا أقلعت عن تدخين السجائر قبل سن الأربعين، فسيقلل ذلك من خطر الوفاة بسبب التدخين بنسبة عالية.

5. الكحول

يمكن أن يزيد الكحول من خطر الإصابة بعدة أنواع من السرطانات. السرطانات مثل الفم والحلق والمريء والكبد والثدي أيضًا، هناك خطر أكبر إذا كان الكحول مصحوبًا بتدخين السجائر. وفقًا لدراسة قديمة ، وجد أن الكحول يرتبط ارتباطًا مباشرًا بتشخيص سرطان الثدي.

6. كثرة الجلوس

الإفراط في الجلوس لا يرتبط ارتباطًا مباشرًا بالسرطان، ولكن يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن ، وهو أحد عوامل الخطر الرئيسية للسرطان. يمكن لعادات نمط الحياة الخاملة أن تزيد من خطر إصابة الفرد بسرطان القولون وسرطان بطانة الرحم وسرطان الرئة أيضًا.