تحديد عامل وراثي مشترك للإصابة بالزهايمر و"كوفيد -19"

توصل فريق بحثي بقيادة جامعة كاليفورنيا، إلى تحديد جين مضاد للفيروسات يؤثر على خطر الإصابة بكل من مرضى ألزهايمر و”كوفيد -19″ الحاد.

ويقدر الباحثون الأمريكيون أن أحد المتغيرات الجينية لجين (OAS1) يزيد من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر بحوالي 3-6% من السكان ككل، في حين أن المتغيرات ذات الصلة على نفس الجين تزيد من احتمالية حدوث نتائج خطيرة لـ”كوفيد-19″.

وتفتح النتائج، التي نُشرت الجمعة في دورية “برين”، الباب أمام أهداف جديدة لتطوير الأدوية أو تتبع تطور المرض في أي من المرضين، وتشير إلى أن العلاجات المطورة يمكن استخدامها لكلتا الحالتين، وللنتائج أيضًا فوائد محتملة للحالات المعدية الأخرى ذات الصلة ومرض الخرف.

ويقول المؤلف الرئيسي الدكتور درويش صالح من معهد كوين سكوير لطب الأعصاب ومعهد أبحاث الخرف بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس “بينما يتميز مرض ألزهايمر في المقام الأول بالتراكم الضار لبروتين الأميلويد في الدماغ، إلا أن هناك أيضًا التهابًا شديدًا في الدماغ، وهذا الالتهاب بالدماغ يسلط الضوء على أهمية الجهاز المناعي في مرض ألزهايمر، فقد وجدنا أن بعض التغييرات في جهاز المناعة يمكن أن تحدث في كل من مرض ألزهايمر وكوفيد -19”.

ويضيف “في المرضى الذين يعانون من عدوى (كوفيد -19) الشديد ، يمكن أن تكون هناك أيضًا تغيرات التهابية في الدماغ، وهنا حددنا الجين الذي يمكن أن يساهم في استجابة مناعية مبالغ فيها لزيادة مخاطر الإصابة بكل من مرض الزهايمر و (كوفيد -19)”.

وبالنسبة للدراسة ، سعى فريق البحث إلى البناء على عملهم السابق، الذي وجد أدلة من مجموعة بيانات كبيرة من الجينوم البشري ، لاقتراح وجود صلة بين جين OAS1 ومرض ألزهايمر.

ويتم التعبير عن جين OAS1 في الخلايا الدبقية الصغيرة ، وهي نوع من الخلايا المناعية التي تشكل حوالي 10٪ من جميع الخلايا الموجودة داخل الدماغ، وبعد التحقيق في ارتباط الجين بمرض ألزهايمر ، قاموا بتسلسل البيانات الجينية من 2547 شخصًا ، نصفهم مصاب بمرض الزهايمر. وجدوا أن الأشخاص الذين لديهم اختلاف معين ، يسمى rs1131454 ، من جين OAS1 كانوا أكثر عرضة للإصابة بمرض ألزهايمر ، مما يزيد من خطر الإصابة بالمرض بنسبة 11-22٪.

ويعتبر المتغير الجديد الذي تم تحديده شائعًا ، حيث يُعتقد أن أكثر من نصف الأوروبيين يحملونه، وله تأثير أكبر على خطر الإصابة بمرض ألزهايمر من العديد من جينات الخطر المعروفة.

وتضيف النتائج التي توصلوا إليها إلى أن جينOAS1 ، وهو جين مضاد للفيروسات، إلى قائمة من عشرات الجينات المعروفة الآن بتأثيرها على خطر إصابة الشخص بمرض الزهايمر.

وقام الباحثون بالتحقيق في 4 متغيرات على جين OAS1 ، وكلها تثبط تعبيره (النشط)، وجدوا أن المتغيرات التي تزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر مرتبطة (موروثة معًا) بمتغيرات الجين التي تم اكتشافها مؤخرًا لزيادة خطر الحاجة إلى العناية المركزة في مرض (كوفيد -19) بنسبة تصل إلى 20٪.