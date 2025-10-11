تحذيرات صحية: بدائل أوزمبيك الفموية المزيفة تهدد حياة المستخدمين

أصدر خبراء الصحة في بريطانيا والولايات المتحدة تحذيراً عاجلاً من تزايد انتشار حبوب إنقاص الوزن “المزيفة” التي تُسوَّق على أنها تشبه عقار أوزمبيك (Ozempic)، وتباع عبر الإنترنت ومنصات التواصل بأسعار منخفضة، وسط مخاوف من احتوائها على مواد سامة أو جرعات خاطئة قد تهدد الحياة.

جاء التحذير بعد تحقيقات كشفت أن مواقع متعددة تبيع بدائل لأوزمبيك وأدوية مماثلة مثل “ويغوفي” (Wegovy) و”مونجارو” (Mounjaro) بأسعار تقل كثيراً عن السوق الرسمية، حيث عُرضت عبوة لمدة شهر بسعر 79 جنيهًا إسترلينيًا فقط، أي أقل بكثير من الأسعار الرسمية.

وحذر مسؤولو الصحة من أن هذه المنتجات غير مصرح بها أو مصنوعة في بيئات غير آمنة، وقد تحتوي على مواد ملوثة أو تركيزات عشوائية من المادة الفعالة، أو حتى قد تفتقر إليها تماماً.

وجاءت التحذيرات بالتزامن مع إعلان شركة إيلي ليلي الأميركية عن إطلاق حبوب “أورفورجليبرون” (Orforglipron) الفموية الجديدة من أدوية فئة “GLP-1” العام المقبل، والتي تعمل بنفس آلية أوزمبيك ولكنها تُؤخذ يومياً بالفم بدلاً من الحقن الأسبوعي، ما يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في سوق أدوية السمنة.

وأكد الخبراء أن الخطر الأكبر يكمن في النسخ المزيفة غير الخاضعة للرقابة، التي قد تحتوي على مواد كيميائية ضارة أو تركيزات عشوائية، ما قد يؤدي إلى تسمم حاد، تلف الكبد، التهابات البنكرياس، وغثيان وإسهال مزمن، وربما الوفاة في أسوأ الحالات.

وشهدت الأشهر الماضية زيادة هائلة في الإقبال على أدوية “GLP-1″، خاصة بين المشاهير ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى نقص عالمي في الإمدادات الرسمية وفتح الباب أمام السوق السوداء.

وحثّت الهيئة البريطانية لتنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA) المستهلكين على عدم شراء أي أدوية لإنقاص الوزن دون وصفة طبية، مؤكدة أن العلاج الآمن يجب أن يكون تحت إشراف طبي ومراقبة دقيقة للجرعات والاستجابة.

وقالت البروفيسورة إيما ستيفنز، المتخصصة في أبحاث السمنة بجامعة مانشستر: “لا توجد حبة سحرية لتقليل الوزن. الأدوية المصرح بها تُعطى بجرعات دقيقة وتحت مراقبة صارمة، بينما الحبوب المجهولة قد تُكلّف حياتك”.