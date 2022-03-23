تحذير.. إذا كنت تعاني من هذه الأعراض فأنت مصاب بـ"نزيف داخلي"

تختلف أعراض النزيف الداخلي من حالة إلى أخرى، فقد يكون مفاجئًا وسريعًا مصحوبًا بألم شديد وصدمة وإغماء، أو بطيئًا و “صامتًا” مع أعراض قليلة حتى يصبح الفقد الكلي للدم شديدًا، ومع ذلك، فإن الأعراض لا تعكس دائمًا مقدار النزيف وشدته، قد تفقد كميات كبيرة من الدم بعد إصابة في البطن أو الكلى قبل ظهور الأعراض، على النقيض من ذلك، حتى الكميات الصغيرة من النزيف في أجزاء من الدماغ يمكن أن تسبب أعراضًا كبيرة وحتى الموت، وفقا لما نشره موقع ” verywellhealth”.

أسباب حدوث النزيف الداخلى:

تتنوع أسباب النزيف الداخلي مثل العلامات والأعراض، بعضها ناتج عن قوة خارجية، مثل ضربة للجسم، بينما يحدث البعض الآخر داخل الجسم بسبب مرض أو ضعف هيكلي.

الصدمات:

الصدمة هي أحد الأسباب الأكثر شيوعًا للنزيف الداخلي، يمكن أن تشمل أنواع مختلفة من الإصابات: صدمة اختراق: يحدث هذا عندما يدخل جسم ما إلى الجسم، مثل سكين أو زجاج مكسور أو شظية أو رصاصة.

الصدمة الحادة: يمكن أن تتراوح من الضربات واللكمات، والتي قد لا تسبب أعراضًا واضحة في البداية، إلى التأثيرات عالية السرعة، والتي غالبًا ما تحدث.

إصابات التباطؤ : يحدث هذا بشكل شائع في حوادث السيارات. عندما تتوقف مركبة مسرعة بشكل مفاجئ ، يمكن أن يتسبب ذلك في تمزق الأوعية والأعضاء أو انفصالها عن بعضها البعض.

الكسور : بعض الكسور تنزف أكثر من غيرها. يمكن أن تسبب كسور العظام الطويلة في الذراع والساق والحوض فقدانًا كبيرًا للدم. يمكن لشظايا العظام أيضًا أن تمزق الأوعية الدموية.

تمدد الأوعية الدموية

تمدد الأوعية الدموية هو انتفاخ في وعاء دموي ناجم عن ضعف في جدار الوعاء الدموي، هذا يمكن أن يسبب تمزق الوعاء، يحدث تمزق تمدد الأوعية الدموية مع نشاط مكثف في أوقات أخرى، يمكن أن يحدث دون سبب واضح أثناء الراحة أو النوم.

يمكن أن تحدث تمدد الأوعية الدموية في أي وعاء دموي، على الرغم من أنها أكثر شيوعًا في الدماغ أو الشريان الأورطي، إما في الصدر (تمدد الأوعية الدموية الأبهري الصدري الصاعد أو النازل) أو البطن (تمدد الأوعية الدموية الأبهري البطني).

الحمى النزفية

السبب الأقل شيوعًا للنزيف الداخلي هو الحمى النزفية الفيروسية، يمكن أن تتسبب بعض الفيروسات في تكوين جلطات دموية صغيرة في الأوعية الدموية في جميع أنحاء الجسم، من خلال القيام بذلك ، هناك عدد أقل من الصفائح الدموية المتاحة لوقف النزيف.

تشمل أعراض النزيف الداخلي:

دوار:

مع فقدان الدم السريع أو الهائل ، يشيع الشعور بالدوار في الحالات التي يكون فيها فقدان الدم تدريجيًا، قد يحدث الدوار فقط عندما يحاول الشخص الوقوف وينخفض ​​ضغط الدم.

ألم:

الألم هو عرض شائع للنزيف الداخلي حيث يؤدي الدم إلى تهيج الأنسجة، في بعض أجزاء الجسم ، مثل الصدر ، قد يقتصر الألم على منطقة النزيف، مثل البطن ، قد يشعر بالألم في أجزاء أخرى من الجسم ، غالبًا ما يشعر النزيف بالقرب من الحجاب الحاجز في الكتف.

ضيق في التنفس:

يمكن أن يكون ضيق التنفس من أعراض النزيف الداخلي في أي جزء من الجسم، مع فقدان الدم ، يقل عدد خلايا الدم الحمراء التي تنقل الأكسجين إلى الأنسجة، يسبب نقص الأكسجين صعوبة في التنفس.

وخز في اليدين والقدمين:

مع فقدان الدم ، غالبًا ما “يضغط” الجسم على الأوعية الدموية في الأطراف لإعادة توجيه الدم إلى الأعضاء المهمة، يمكن أن يسبب فقدان الأكسجين للأطراف وخزًا في اليدين أو القدمين، يمكن أن يسبب النزيف الداخلي أيضًا فرط التنفس (التنفس السريع) حيث يحاول الجسم رفع مستويات الأكسجين.

التغييرات في الرؤية:

التغييرات في الرؤية شائعة مع النزيف الداخلي، يمكن أن تحدث قبل “فقدان الوعي” عندما يكون فقدان الدم سريعًا أو شديدًا، قد تكون التغييرات الأخرى ناجمة عن نزيف في الدماغ ، حيث يشيع عدم وضوح الرؤية.

الغثيان أو القيء:

قد يحدث الغثيان والقيء بسبب فقدان الدم أو استجابة للألم، هذه الأعراض شائعة عندما يكون النزيف في الجهاز الهضمي أو الدماغ.

التعرق الغزير:

التعرق الشديد دون سبب واضح (يسمى التعرق الغزير) يمكن أن يحدث عندما يكون فقدان الدم مفاجئًا أو شديدًا، يمكن أن يسبب فقدان الدم تغيرًا سريعًا في درجة حرارة الجسم ، والذي بدوره يمكن أن يسبب تعرقًا مفاجئًا وشديدًا.

كدمات:

تشير الكدمات حول السرة ، والتي يشار إليها بعلامة كولين ، إلى حدوث نزيف في البطن، يمكن أن تحدث الكدمات على الخاصرة ، عندما يكون هناك نزيف في البطن يمكن أن تحدث كدمات شديدة مع الكسور.