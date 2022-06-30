تحذير.. البطيخ الأحمر ممنوع تماما لبعض الأشخاص

يعشق الملايين تناول البطيخ فى فصل الصيف، وخصوصا الأطفال، لما يساهم به فى ترطيب الجسم وحمايته من الجفاف.

حذر اختصاصي التغذية أندريه بوبروفسكي، من أكل البطيخ الأحمر مبكر القطاف في بعض الحالات، مسميا الفئات الذين سيكون من الأفضل لهم التخلي عن مثل هذه الفاكهة.

يقول بوبروفسكي في مقابلة مع “سبوتنيك” إن نضج البطيخ قبل أوانه يعني أنه قد تم استخدام الكثير من الأسمدة، وبالتالي لا يمكن لجميع الناس أن يأكلوا البطيخ المبكر”.

ويوضح: “البطيخ يكون مبكرًا لأن عديمي الضمير يستخدمون الأسمدة النيتروجينية والفوسفور بكميات أثناء زراعته.

ويمكن أن يؤدي تراكم المكونات السامة إلى التسمم. والأكثر حساسية تجاه هذه المواد هم الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية ويتعافون منها. وكذلك الأطفال وكبار السن والنساء الحوامل. حيث يُمنع منعًا باتًا لهذه الفئات من تناول البطيخ المبكر”.

وقال إن أخطر مكان لشراء البطيخ هو الأكشاك على جوانب الطرقات.

وتابع خبير التغذية أنه عند شراء بطيخ، من المهم التأكد من عدم وجود تجرحات على القشر.

وقال: الشق ليس شيئًا جيدًا. تدخل الميكروبات والمواد السامة عبره، يمر أولاً من خلال القشرة، ومن سطحه تدخل الأسمدة النيتروجينية والفوسفورية التي كانت محشوة بالأرض إلى اللب”.

يعتقد بوبروفسكي أن البطيخ الذي يظهر في منتصف أغسطس/ آب يمكن اعتباره آمنا.