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تحذير ... تناول الأطعمة المعالجة يومياً يزيد خطر الموت بأمراض القلب

23 - مارس - 2021
تناول الطعام على مكتب العمل يسبب العديد من المشاكل الصحية

طعام

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أظهرت دراسة جديدة أن تناول وجبة واحدة من الأطعمة المعالجة بما في ذلك رقائق البطاطس والحلويات والشوكولاتة والبرغر يمكن أن يزيد من خطر الوفاة بأمراض القلب بنسبة 9٪.

استخدم باحثون من جامعة نيويورك بيانات من دراسة أجريت على 3003 بالغين في منتصف العمر لفحص دور الأطعمة المصنعة في أمراض القلب والأوعية الدموية.

وجد الفريق أن الاستهلاك العالي للأطعمة فائقة المعالجة يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب ويزداد الأمر سوءًا كلما تناولت المزيد من الطعام.

وقالت فيليبا جول، المؤلفة الرئيسية للدراسة: “تضيف هذه الدراسة أدلة جديدة على الخطر الذي تشكله الأطعمة المعالجة على صحة القلب والأوعية الدموية”

وأضافت: “عند معالجة الأطعمة، قد تنخفض كمية العناصر الغذائية الجيدة فيها، مع إضافة العناصر الغذائية غير المفيدة والمضافات الغذائية، وتغيير الهيكل المادي للأطعمة”

ويرتبط استهلاك الأطعمة المعالجة بعدد من الحالات والمشكلات الصحية، بما في ذلك زيادة الوزن والسمنة، وارتفاع ضغط الدم، ومتلازمة التمثيل الغذائي، وداء السكري من النوع 2، وأمراض القلب.

تم نشر نتائج الدراسة في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

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