تحذير.. شرب الماء ليلا يؤثر على جودة نومك

هل لاحظت أن لون البول يميل إلى أن يكون أغمق في الصباح مما هو عليه في وقت لاحق من اليوم؟

في حين أن هذا اللون هو بشكل عام علامة على ترطيب دون المستوى الأمثل، في حين أن الحفاظ على رطوبة الجسم أمر مهم، فإن شرب الماء في وقت قريب جدًا من وقت النوم قد يوقظك لقضاء فترات راحة في الحمام، من أجل البقاء نائمًا طوال الليل، يوصي أطباء المسالك البولية بأخذ آخر جرعة من الماء قبل النوم بثلاث إلى أربع ساعات، وفقا لما نشره موقع ” mindbodygreen”.

مخاطر شرب الماء قبل النوم

في حين أن شرب الماء في وقت لاحق من المساء ليس ضارًا بالصحة بحد ذاته، فإن الاستيقاظ في منتصف الليل لاستخدام الحمام يمكن أن يتعارض مع جودة النوم العامة والرفاهية.

قالت اختصاصية المناعة التكاملي هيذر موداي إن قلة النوم الجيد يمكن أن تؤثر على وظائف المناعة لديك، يمكن أن يؤثر قلة النوم أيضًا على صحة القناة الهضمية، والتي تلعب دورًا في الأداء الإدراكي، وعمل المناعة، وبالطبع الهضم، موضحة أنه حتى لو حصلت على ثماني ساعات كاملة، فإن الاستيقاظ في منتصف الليل للتبول يمكن أن يعطل دورة نومك، مما يجعلك تشعر بالتعب في اليوم التالي.

متى يجب أن تتوقف عن شرب الماء؟

اعتمادًا على عمر الشخص وحالته الصحية وأنشطته البدنية، سيختلف أفضل وقت للتوقف عن شرب الماء بشكل عام، على الرغم من ذلك، توصي أخصائية المسالك البولية فانيتا سيما تشاينج، بأخذ آخر جرعة من الماء قبل النوم بثلاث إلى أربع ساعات.

بالطبع، في أي وقت تشعر فيه بالعطش أو يكون حلقك جافًا ، من الجيد أن تشرب الماء ، فقط حاول الذهاب إلى الحمام بعد ذلك مباشرة لتجنب الاستيقاظ مرة أخرى لاحقًا، وإذا كنت ترغب في دعم غفوتك بشكل أكبر ، ففكر في تناول مكمل نوم عالي الجودة.