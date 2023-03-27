تحذير صحيّ.. إليكم عواقب فقدان الوزن السريع!

أعلن أخصائي الغدد الصماء أرسيني روسانوف أنّ فقدان الوزن السريع له عواقب وخيمة على الصحة.

وأشار في حديث لـ “روسيا اليوم”، إلى أنّ من الأفضل للرجال والنساء فقدان الوزن تدريجياً بنسبة 5-10 في المئة من الوزن الأصلي خلال فترة 3-6 أشهر، تليها فترة الاحتفاظ بوزن الجسم خلال فترة طويلة.

وقال: “بهذه الطريقة إذا كان وزن الرجل 110 كلغم فإنه سيفقد خلال 3-6 أشهر 5.5-11 كلغم. أي أنه يفقد شهرياً 1-3.5 كلغم. أما المرأة التي وزنها 90 كلغم فإنها ستفقد 0.8-3 كلغم خلال الفترة عينها”.

وأكد أن فقدان الوزن السريع نادرًا ما يكون فعالاً على المدى الطويل. كما أن تخفيض الوزن 10 كلغم في الشهر سيرهق الجسم جدًا.

وتابع: “سيوجّه الجسم بالمقابل جميع جهوده نحو استعادة الوزن المعتاد. وهناك حالات عديدة يتبع فيها الناس حميات غذائية معينة منخفضة السعرات الحرارية لتخفيض وزنهم خلال فترة زمنية قصيرة، وفور توقفهم عن اتباع هذه الحمية يعود وزنهم إلى ما كان عليه بسرعة مع زيادة 5 كلغم وأكثر”.

ووفقاً له لا يوصي الخبراء الروس والأجانب بتخفيض السعرات الحرارية في النظام الغذائي إلى أقل من 1200 سعرة حرارية في اليوم للنساء و1500 للرجال.

ولفت إلى أنه “كما يمكن أن يؤدي تخفيض الوزن بسرعة إلى عواقب سلبية بالنسبة للصحة: اضطرابات عاطفية نفسية، ظهور تجاعيد على الجلد والضعف العضلي وجفاف الجسم واضطراب عملية التبادل الغذائي بسبب قلة الفيتامينات والعناصر المعدنية وعدم انتظام الدورة الشهرية لدى النساء”.