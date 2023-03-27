الأثنين 5 رمضان 1444 ﻫ - 27 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تحذير صحيّ.. إليكم عواقب فقدان الوزن السريع!

منذ ساعتين
فقدان الوزن

فقدان الوزن

A A A
طباعة المقال

أعلن أخصائي الغدد الصماء أرسيني روسانوف أنّ فقدان الوزن السريع له عواقب وخيمة على الصحة.

وأشار في حديث لـ “روسيا اليوم”، إلى أنّ من الأفضل للرجال والنساء فقدان الوزن تدريجياً بنسبة 5-10 في المئة من الوزن الأصلي خلال فترة 3-6 أشهر، تليها فترة الاحتفاظ بوزن الجسم خلال فترة طويلة.

وقال: “بهذه الطريقة إذا كان وزن الرجل 110 كلغم فإنه سيفقد خلال 3-6 أشهر 5.5-11 كلغم. أي أنه يفقد شهرياً 1-3.5 كلغم. أما المرأة التي وزنها 90 كلغم فإنها ستفقد 0.8-3 كلغم خلال الفترة عينها”.

وأكد أن فقدان الوزن السريع نادرًا ما يكون فعالاً على المدى الطويل. كما أن تخفيض الوزن 10 كلغم في الشهر سيرهق الجسم جدًا.

وتابع: “سيوجّه الجسم بالمقابل جميع جهوده نحو استعادة الوزن المعتاد. وهناك حالات عديدة يتبع فيها الناس حميات غذائية معينة منخفضة السعرات الحرارية لتخفيض وزنهم خلال فترة زمنية قصيرة، وفور توقفهم عن اتباع هذه الحمية يعود وزنهم إلى ما كان عليه بسرعة مع زيادة 5 كلغم وأكثر”.

ووفقاً له لا يوصي الخبراء الروس والأجانب بتخفيض السعرات الحرارية في النظام الغذائي إلى أقل من 1200 سعرة حرارية في اليوم للنساء و1500 للرجال.

ولفت إلى أنه “كما يمكن أن يؤدي تخفيض الوزن بسرعة إلى عواقب سلبية بالنسبة للصحة: اضطرابات عاطفية نفسية، ظهور تجاعيد على الجلد والضعف العضلي وجفاف الجسم واضطراب عملية التبادل الغذائي بسبب قلة الفيتامينات والعناصر المعدنية وعدم انتظام الدورة الشهرية لدى النساء”.

    المزيد من الصحة

    عقار يمنع زيادة الوزن
    عقار يمنع زيادة الوزن رغم اتّباع نظام غذائيّ غنيّ بالسكر والدهون!
    التسمم المائي يحدث بسبب شرب كميات كبيرة من الماء
    التسمم المائي.. خطر يهدد صحة بعض الصائمين في رمضان
    التوت من العناصر الغذائية للجسم
    فوائد مذهلة للتوت.. اهمها حرق الدهون

    الأكثر قراءة

    رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في عين التينة
    التوقيت الصيفي ابتداءً من الأربعاء.. ميقاتي: تحمّلتُ ما لا تحتمله الجبال
    وزير التربية والتعليم عباس الحلبي
    وزير التربية يقول كلمته.. سنعتمد هذا التوقيت!
    العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
    العالم الهولندي يحذر مجددا.. زلزال قوي آت خلال أيام