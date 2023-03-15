تحذير صحي لمن ينام أقل من 6 ساعات قبل أخذ اللقاحات

إن اقترب موعد أخذك لأي من اللقاحات المجدولة على ملفك الصحي، فينبغي عليك التنبه لأمر هام يتعلق بنظام اليومي وخاصة لعدد ساعات نومك، وفقاً لدراسة طبيه نشرها موقع Neuro Science News.

تشير الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة كاليفورنيا إلى أن ست ساعات أو أقل من النوم خلال وقت التطعيم تقلل من استجابة الجسم للأجسام المضادة التي تشكل عماد الاستجابة المناعية.

يقول الموقع إن مدى قوة اللقاح قد تعتمد على الحصول على قسط كاف من النوم في الأيام التي تسبق التطعيم وبعده.

وارتبط النوم أقل من ست ساعات، في الليلة في وقت قريب من موعد التطعيم، بانخفاض قوي في استجابة الأجسام المضادة، وفقا لدراسة متعددة المؤسسات نشرت في 13 مارس.

وينصح البالغون عادة بالحصول على ما بين سبع وتسع ساعات من النوم في الليلة.

وتضمن التحليل بيانات حول العلاقة بين مدة النوم واستجابات الأجسام المضادة للقاحات الأنفلونزا والتهاب الكبد. ولم يتمكن الفريق من الوصول إلى بيانات متاحة بشأن العلاقة بين النوم ولقاح كوفيد -19 لكن الباحثين قالوا إن دراستهم سلطت الضوء على الحاجة إلى تحديد التدخلات السلوكية البسيطة، مثل النوم الكافي، والتي يمكن أن تحسن الاستجابة للتطعيم ضد COVID-19 وسط الوباء المستمر.

وارتبط النوم أقل من ست ساعات في الليلة في وقت قريب من التطعيم بانخفاض قوي في استجابة الأجسام المضادة.