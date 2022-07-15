تنبيه.. ضرر كبير لرائحة البنزين

يدمن العديد من الأشخاص على استنشاق رائحة البنزين، دون أن يدركوا حجم الضرر الذي سيلحق بهم، حيث أن هذه العادة تعتبر من العادات السيئة والتي تسبب الكثير من الأمراض الخطيرة.

ولمعرفة أضرار استنشاق البنزين، إليك هذه القائمة:

استنشاق البنزين يؤدي للإصابة باعتلال عصبي وحدوث تشنجات عضلية.

كثرة استنشاق البنزين يؤدي للإصابة بالسرطان.

إضعاف جهاز مناعة الجسم ضد الفيروسات مما يسهل إصابة الجسم بالأمراض المختلفة.

استنشاق كميات كبيرة من البنزين يؤدي لفشل الكبد.

استنشاق البنزين للحامل يؤدي لإصابة بتشوهات بالجنين.

الإصابة بالتهاب رئوي مزمن.

يحتوي البنزين على مواد هيدروكربونية ومواد أخرى تؤدي لتعطيل وظائف الجهاز العصبي.

يسبب استنشاق رائحة مشتقات البترول الإصابة بالحساسية المزمنة، وما يصاحبها من حكة مزمنة وعطاس وانسداد بالأنف.

الإصابة بحساسية الصدر أو الأنف.

الإصبة بالالتهاب الرئوي.