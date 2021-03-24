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تحذير طبي.. العثور على "منشطات محظورة" في مكملات إنقاص الوزن

24 - مارس - 2021
مكملات انقاص الوزن-تعبيرية

مكملات انقاص الوزن-تعبيرية

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أعلن باحثون في الولايات المتحدة ، عن العثور على تسعة منشطات محظورة، من بينها منشط يعود إلى حقبة الحرب العالمية الثانية، وذلك في بعض أدوية فقدان الوزن والمكملات.

ووفقا لدراسة نُشرت، الثلاثاء، في مجلة Clinical Toxicology الطبية، وجد الباحثون منشطا يعود إلى أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي، في بعض أدوية فقدان الوزن والمكملات التي تباع في الوقت الحالي.

وهذا المنشط هو الفينيثيلامين، وهو منبه، كان في أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي يستخدم كجهاز استنشاق، ثم تم سحبه من الأسواق، وحظرته الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في المسابقات الرياضية.

وقال مشرفو الدراسة الجديدة إنها “يبدو أنها الأولى التي يتم فيها تأكيد وجود الفينيثيلامين في المكملات”.

ووجد الباحثون ثمانية منشطات محظورة أخرى في المكملات التي يستخدمها الرياضيون ومكملات إنقاص الوزن، والتي غالبا ما تكون مختلطة معا في “كوكتيلات” من العقاقير المنشطة.

وقال المشرف الرئيسي للدراسة الدكتور بيتر كوهين، طبيب الباطنية العام في تحالف كامبريدج هيلث، وأستاذ الطب المساعد في كلية الطب بجامعة هارفارد لموقع “لايف سانس” إن “العثور على تسعة منبهات مختلفة محظورة في الوقت ذاته أمر صادم للغاية”.

وتقول الدراسة إن مخاطر استهلاك هذه المنشطات غير معروفة، وهي ليست مدرجة في كل الأحيان على ملصقات المنتجات.

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