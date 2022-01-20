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تحذير طبي.. مضادات الالتهاب قد تكون سبباً في تطور "جراثيم خارقة"!!

20 - يناير - 2022
مضادات حيوية

مضادات حيوية

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أفادت دراسة نُشرت، الخميس، بأن أكثر من 1.2 مليون شخص توفوا في عام 2019 بإصابات ناجمة عن البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، وهو رقم أعلى من رقم الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، أو بسبب الملاريا.

وحذّر مسؤولو الصحة في العالم مراراً من تزايد البكتيريا والميكروبات الأخرى المقاومة للعقاقير، بسبب إساءة استخدام المضادات الحيوية أو الإفراط في تناولها، الأمر الذي يشجع الكائنات الحية الدقيقة على التطور إلى “جراثيم خارقة”.

وكشف التقرير الجديد عن “البحث العالمي بخصوص مقاومة المضادات الميكروبية”، المنشور في نشرة لانست الطبية، أن المقاومة للمضادات الميكروبية مسؤولة بشكلٍ مباشر عما يقدر بنحو 1.27 مليون وفاة، وأنها كانت من بين أسباب الوفاة في نحو 4.95 مليون حالة. وحللت الدراسة بيانات من نحو 204 دول وأقاليم.

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