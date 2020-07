تحذير طبي من “CDC” الأميركية.. إن كنت من هؤلاء فعليك الامتناع عن ارتداء الكمامة!

وقد كان لافتاً خلال الأيام الأخيرة، تضاعف الاهتمام بضرورة ارتداء الأقنعة في غمرة ارتفاع عدد الإصابات بعد تراجع طفيف إثر الإغلاق العام الذي فرضته أغلب دول العالم لمواجهة كوفيد- 19، بينما تعمل المختبرات عبر العالم لإيجاد لقاح مضاد للمرض.

مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأميركية (سي دي سي)، نشرت على موقعها آليات ارتداء القناع والطرق الصحيحة للاستفادة من حماية كاملة من الفيروس، لكنها استثنت بعض الأشخاص من ارتدائه.

وأشار موقع منظمة “نايشن وايد تشيلدرنز” إلى أن المجاري التنفسية عند الأطفال الصغار والرضع ليست واسعة، لذلك يكون التنفس من خلال القناع أصعب عليهم.

كما أن استخدام قناع واق على الرضيع يزيد من خطر اختناقه.

Executive Order D 2020 138 is a mandatory statewide mask order that went into effect yesterday, it will be in effect for 30 days. It may be extended. pic.twitter.com/t6FoD3rQmI

— PuebloHealth (@PuebloHealth) July 17, 2020