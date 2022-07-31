تحذير كثرة التبول امر غير عادي.. اليكم التفاصيل

غالباً ما يعاني العديد من الاشخاص من استخدامهم للحمام بشكل متواصل وكثير، ويمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم غير المنضبط بشكل مزمن إلى الإصابة بمرض السكرى، مما قد يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية والخرف والعمى، للحفاظ على نسبة السكر في الدم في نطاق صحي، قم باختباره بانتظام وكن متيقظًا للعلامات الأكثر شيوعًا التي تشير إلى أن نسبة السكر في الدم لديك خارجة عن السيطرة.

ووفقا لما نشره موقع “eatthis”:

كثرة التبول

إذا وجدت نفسك تتبول أكثر من المعتاد، فقد يكون ذلك بسبب ما قد يكون أكثر علامات ارتفاع السكر في الدم شيوعًا، عندما يكون هناك سكر زائد (جلوكوز) في مجرى الدم، يحاول الجسم التخلص منه عن طريق طرده عبر البول، إذا لاحظت أنك تتبول أكثر من المعتاد، استشر طبيبك.

العطش

يمكن أن يسبب التبول المتكرر الجفاف، حيث يسحب السكر في الدم السوائل بعيدًا عن الأنسجة الأخرى أثناء مغادرته الجسم، يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة الشعور بالعطش، إذا وجدت نفسك تشرب أكثر ولا تشعر بالخمول، فمن الجيد الاتصال بالطبيب.

إعياء

غالبًا ما يحدث ارتفاع نسبة السكر في الدم لأن الجسم يصبح مقاومًا للأنسولين، وهو الهرمون الذي يساعد على معالجة السكر حتى تتمكن الخلايا من استخدامه للحصول على الطاقة.. قد يشعر الشخص المصاب بارتفاع نسبة السكر في الدم بالإرهاق المستمر عند حرمانه من مصدر الطاقة هذا.

كثرة الجوع

يمكن للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع شديد في نسبة السكر في الدم الشعور بالجوع بشكل متزايد،على الرغم من تناول المزيد، فقد يستمرون في فقدان الوزن، ذلك لأن الجسم محروم من الطاقة من الجلوكوز ويطلب المزيد من الطعام لاستخدامه كوقود، قد يؤدي ارتفاع سكر الدم المزمن أيضًا إلى فقدان الوزن بشكل غير متوقع، حيث قد يبدأ الجسم في حرق مخازن الدهون الزائدة للحصول على الطاقة.

وخز وتنميل

يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل مزمن إلى تلف الأعصاب في جميع أنحاء الجسم، وهي حالة تسمى اعتلال الأعصاب السكري، الشكل الأكثر شيوعًا هو الاعتلال العصبي المحيطي، والذي يصيب القدمين والساقين واليدين والذراعين، يمكن أن ينتج عنه وخز، وحرقان، وخدر، وانخفاض الحساسية للألم أو درجة الحرارة، أو آلام حادة أو تقلصات في المناطق المصابة، تميل الأعراض إلى التفاقم في الليل.