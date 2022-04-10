تحذير.. لا تتناول البروتين بكثرة في رمضان

لا بد أن تناول البروتين مفيد لصحة الإنسان، إلا أنه لا بد أن ننسى أنه “كل شيء زاد بالمعنى”، هذا المثل الذي لا بد أن نطبقه حتى في غذائنا اليومي، أي أنه لا بجوز تناول أكثر من الكمية المطلوبة.

فالبروتين مثلا، يعزز عملية التمثيل الغذائي، فيساعد في إنقاص الوزن بشكل أفضل، لكن استهلاك الكثير منه مرتبط بالعديد من المشكلات الصحية.

فيما يلي بعض الآثار الضارة لاستهلاك الكثير من البروتين:

1. زيادة الوزن

يساعد البروتين عند تناوله بالكمية المناسبة مع التمارين الصحيحة في إنقاص الوزن، ولكن عند تناول البروتين الزائد يمكن أن يساهم في زيادة الوزن. يجب أن تكون حذرًا جدًا بشأن حجم الجزء إذا كنت تريد إنقاص الوزن، تساعد الأنظمة الغذائية الغنية بالبروتين في إنقاص الوزن عند تناولها بالطريقة الصحيحة.

2. مشاكل في الجهاز الهضمي

يمكن أن يساهم استهلاك الكثير من البروتين أيضًا في مشاكل الجهاز الهضمي، يمكن للمرء أن يعاني من الإمساك أو قد يشعر بالانتفاخ، يجب أن تستهلك كمية محدودة من البروتين لتجنب أي نوع من مشاكل الجهاز الهضمي، يجعل البروتين وجبتك ثقيلة مما قد يصعب أيضًا هضمها.

3. الجفاف

يمكن أن يؤدي تناول المزيد من البروتين إلى الجفاف، قد تعاني من زيادة العطش لتجنب الجفاف الشديد يجب عليك شرب المزيد من الماء.