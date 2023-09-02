تحذير للآباء.. نوع من الحلوى يعرض أطفالكم لغيبوبة

الحلوى بكافة أنواعها من الأطعمة التي يعشقها كثيرون خاصة الأطفال، دون الأخذ في المخاطر التي قد تسبها.

أفادت دراسة جديدة أن تناول قطعتين فقط من الحلوى الجيلاتينية التي يحبها الأطفال يمكن أن يؤدي إلى تفاعلات سامة “شديدة وطويلة الأمد” لديهم.

ووجد الباحثون أن الأطفال دون سن السادسة يعانون من انخفاض ضغط الدم، وبطء في معدل ضربات القلب، وعدم استجابة، وفشل الجهاز التنفسي بعد تناول 1.7 ملغ فقط من رباعي هيدروكانابينول لكل 1 كغ من وزن الجسم، بغض النظر عن العمر أو الجنس.

ورباعي هيدرو كانابينول الذي يعرف اختصارا بـ THC هو الجزيئة الأكثر شهرة في نبات القنب الهندي وتمتلك خاصية المؤثر النفسي.

وبحسب صحيفة “الصن” البريطانية، قالت ليزلي بيبين، المؤلفة المشاركة في الدراسة: “شهدنا ارتفاعا في التعرض غير المقصود للقنب بين الأطفال، تعزى هذه التعرضات إلى حد كبير للمنتجات الصالحة للأكل مثل الكعك والشوكولاتة والعلكة”.

ويحتاج الأطفال الذين تعرضوا للحالة إلى تقييم في المستشفى ومراقبة طبية وغالباً ما يحتاجون إلى علاجات مثل الأكسجين الإضافي أو السوائل الوريدية، ويمكن أن تستمر التأثيرات لساعات أو في بعض الأحيان يوم كامل.

وقال تاكر وودز: “هذه الحلوى مصنوعة للبالغين الذين يتراوح وزنهم بين 120 إلى 160 رطلاً في المتوسط، لذلك بالنسبة لطفل يزن 28 رطلاً، يمكن أن تكون قطعة واحدة كافية للتسبب في غيبوبة أو نوبة صرع”.

وأضاف: “كلما قل وزن الطفل، زاد خطر تناول جرعة سامة من رباعي هيدروكانابينول”.