تحذير للأشخاص فوق عمر 60.. لا تستخدموا الأسبرين يومياً!

أفاد فريق من كبار الأطباء بأنّ الأمريكيين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً يجب ألا يتناولوا جرعة يومية من الأسبرين لدرء أول نوبة قلبية أو سكتة دماغية في عكس ما يتم توجيهه عادة.

وأصدرت فرقة العمل المعنية بالخدمات الوقائية في الولايات المتحدة (USPSTF)، المؤلفة من 17 خبيراً من جامعات في جميع أنحاء أمريكا، التحديث، مشيرة إلى ارتفاع طفيف في خطر حدوث نزيف داخلي بعد تناول الدواء.

وقالت أيضاً إنّ الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و59 عاماً يجب أن يتناولوا الدواء يومياً فقط إذا كانوا معرضين لخطر وراثي للإصابة بأمراض القلب وبعد استشارة الطبيب. أما أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 75 عاما فيجب ألا يتناولوا الأدوية لأنّ هناك فائدة قليلة في سن أكبر.

الأسبرين هو دواء مسكن للألم شائع، غالباً ما يستخدم أيضاً للوقاية من النوبات القلبية والجلطات الدموية وغيرها من المشكلات المتعلقة بخصائصه المميعة للدم. إنّ الدواء متاح أيضاً على نطاق واسع دون وصفة طبية وبتكلفة قليلة عند شرائه بشكل عام.

منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، أوصت إدارة الغذاء والدواء (FDA) بأنه لا ينبغي أن تؤخذ الحبوب لمنع أول نوبة قلبية أو سكتة دماغية. ثم قامت USPTF الأمريكية بتحديث توجيهاتها لتتناسب مع تلك الصادرة عن إدارة الأغذية والعقاقير.

وقال الدكتور مايكل باري، نائب رئيس USPTF وأستاذ الطب في مستشفى ماساتشوستس العام ل ايه بي سي نيوز: “استناداً إلى الأدلة الحالية، توصي فرقة العمل عدم تناول الناس الذي هم فوق سنّ 60 وكبار السنّ الأسبرين لمنع نوبة قلبية أو سكتة دماغية، ذاكرًا انه ” نظراً لأنّ فرصة حدوث نزيف داخلي تزداد مع تقدم العمر، فإنّ الأضرار المحتملة لاستخدام الأسبرين تلغي الفوائد لدى هذه الفئة العمرية.”

وأكد الأطباء أنهم ما زالوا يوصون باستخدام الأسبرين للحماية من السكتة الدماغية الثانية أو النوبة القلبية.

إنّ هذا التوجيه هو فقط للمرضى الذين يبدأون دورة من الأسبرين، وليس لأولئك الذين يتناولونه بالفعل.

كما قالوا أنه لا ينبغي لأحد التوقف عن تناول الأسبرين دون استشارة الطبيب أولاً.



وقال الدكتور ستيفن نيسن، طبيب القلب في كليفلاند كلينيك: “من المهم أن يفهم الناس أنه بالنسبة للغالبية العظمى من الأمريكيين الذين لا يعانون من أمراض القلب الموجودة مسبقاً، فإنّ الأسبرين لا يوفر فائدة صافية. الأضرار تساوي تقريباً أي فوائد.”

وجدت دراسة بريطانية نشرت في عام 2019 أنّ الأشخاص الذين يتناولون الدواء معرضون لخطر الإصابة بنزيف داخلي بنسبة 0.47 في المائة.

وحذرت USPSTF من أنّ أمراض القلب هي السبب الرئيسي للوفاة في الولايات المتحدة، حيث تمثل أكثر من حالة وفاة واحدة من كل أربع وفيات كل عام.

وقالوا أنّ كل عام يصاب حوالي 605 ألفاً من الأميركيين بنوبة قلبية للمرة الأولى، في حين أنّ 610 ألفاً يعانون من سكتة دماغية لأول مرة.

في تشرين الأول من العام الماضي، قامت اللجنة بتعديل توجيهاتها لتقول أنّ كبار السن الذين لا يعانون بالفعل من أمراض القلب يجب ألا يتناولوا جرعة يومية من الأسبرين.

تراجعت عن التوصيات التي قدمتها اللجنة في عام 2016، لكنها كانت تتماشى مع إرشادات المجموعات الطبية الأخرى.