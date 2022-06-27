تحذير للرجال.. الإفراط في تناول هذا الفيتامين يزيد خطر الإصابة بسرطان الرئة

بالرغم من الفوائد الكثيرة والمتعددة للفيتامينات، إلا أن الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى العديد من المشاكل الصحية.

توصلت دراسة حديثة إلى نتيجة صادمة بشأن أحد أنواع الفيتامينات، حيث تبين أن إفراط الرجال في تناوله يصيبهم بسرطان الرئة. فما القصة؟.

كشفت دراسة بحثية أجريت على عشرات الآلاف وجود علاقة بين استهلاك فيتامين ب وزيادة خطر الإصابة بسرطان الرئة، خاصة لدى الذكور المدخنين.

قد تبدو نتائج هذه الدراسة صادمة للرجال أو لأولئك الذين يفضلون تناول المكملات الغذائية دون التفكير في الأمر، لكنها تدق ناقوس الخطر بضرورة استشارة الطبيب قبل تناول الفيتامينات والمدة المسموح بتناوله فيها.

فيتامين ب 12 وسرطان الرئة

وجدت الدراسة أن استخدام فيتامين B6 وB12 من مصادر المكملات الفردية وليس الفيتامينات المتعددة ارتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان الرئة بين الرجال بنسبة 30% إلى 40%.

كما وجدت الدراسة المنشورة في مجلة “علم الأورام السريرية” أن استخدام الفيتامينات التكميلية B6 وحمض الفوليك وB12 لم يكن مرتبطاً بخطر الإصابة بسرطان الرئة بين النساء.

وحللت الدراسة متوسط جرعة المكملات لمدة 10 سنوات، ورأت أن الخطر كان أعلى بين الرجال الذين يدخنون مقارنة بأولئك الذين لا يدخنون أو يتعرضون للدخان.

وأجريت الدراسة على أكثر من 70 ألف شخص من رجال ونساء، تتراوح أعمارهم بين 50 و76 عاماً يعيشون في 13 مقاطعة في غرب ولاية واشنطن.

ووجدت الدراسة أن معظم المشاركين تجاوزوا البدل اليومي الموصى به من الولايات المتحدة (RDA) لكل فيتامين ب، مع العلم أن الاستهلاك الزائد لفيتامين ب 12 مرتبط بالتغيرات في مثيلة الحمض النووي.

وفقًا للبيانات المتاحة على موقع منظمة الصحة العالمية، حدث ما يقرب من 2 مليون حالة وفاة في عام 2020 بسبب سرطان الرئة، وهو أعلى معدل وفيات مرتبطة بالسرطان في ذلك العام، كما تم الإبلاغ عن 2.21 مليون حالة إصابة بسرطان الرئة.

ما هو فيتامين ب والمقدار المسموح به؟

فيتامين ب هو عنصر غذائي أساسي يساعد في منع العدوى ومفيد في تعزيز نمو الخلايا وخلايا الدم الحمراء وزيادة مستوى الطاقة وتحسين البصر وتنظيم وظائف المخ والمساعدة في الهضم وضمان الوظيفة المناسبة للأعصاب.

ويُعتقد أن نقص هذه الفيتامينات يزيد من خطر الإصابة بالسرطان، ويتكون مكمل فيتامين ب المركب من فيتامين ب 1 وفيتامين ب 2 وفيتامين ب 3 وفيتامين ب 5 وفيتامين ب 6 وفيتامين ب 7 وفيتامين ب 9 وفيتامين ب 12.

يوجد فيتامين ب في الغالب في المنتجات الحيوانية وتشمل هذه المنتجات اللحوم والبيض والحليب، وللتعويض عن كمية فيتامين ب التي يفتقدها المرء من المنتجات الحيوانية غالبًا ما يستهلك الناس المكملات.

والاحتياجات اليومية من فيتامين ب المتنوعة هي:

– فيتامين ب 1: 1.5 ملج.

– فيتامين ب 2: 1.7 ملج.

– فيتامين ب 3: 20 ملج.

– فيتامين ب 5: 5 ملج.

– فيتامين ب 6: 1.3 ملج.

– فيتامين ب 7: 30 ميكروجرام.

– فيتامين ب 9: 400 ميكروجرام.

– فيتامين ب 12: 2.4 ميكروجرام.

ووفقا لموقع timesofindia، تستند هذه الأرقام إلى البيانات المشتركة من قبل العديد من الوكالات الصحية، لكن في كل الحالات يُنصح باستشارة طبيب عام للحصول على فكرة واضحة عن كمية فيتامين ب التي يحتاجها المرء.