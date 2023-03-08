تحذير للرجال.. نصائح هامة قبل أخذ حقن التستوستيرون

يعمد بعض الرجال في سن معينة او لدى ضهور بعض الأعراض، لأخذ حقن التستوستيرون للحفاظ على الرغبة الجنسية عند مستوياتها أو لزيادة العضلات والحصول على جسم رياضي.

ووفقاً لموقع “ويب طب” لا تستدعي كل حالات انخفاض هرمون التستوستيرون العلاج بالحقن، ويجب استشارة الطبيب المختص قبل استخدامها، ويتم استخدامات حقن التستوستيرون عند الرجال للفوائد الآتية:

الشعور بالنشاط والطاقة.

تحسّن الأداء الجنسي.

ازدياد الكتلة العضلية.

تنظيم توزيع الدهون في الجسم.

تحسّن المزاج.

تحسّن الأداء الإدراكي.

قد تخفف من هشاشة العظام.

أما عند النساء، فتكمن استخدامات حقن التستوستيرون فقط في بعض الحالات، مثل: علاج نوع خاص من سرطانات الثدي في حال انتشاره إلى أعضاء أخرى، أو في حالات البرود الجنسي بعد انقطاع الطمث.

كيفية استخدام حقن التستوستيرون

يتوفر كلًا من التستوستيرون سيبيونات (testosterone cypionate)، والتستوستيرون إنانثات (testosterone enanthate)، والتستوستيرون أنديكانوات (testosterone undecanoate) كمحلول يتم حقنه في العضلات، أو كحبيبات مضغوطة يتم حقنها تحت الجلد، ويتوفر أيضًا التستوستيرون إنانثات كمحلول يتم حقنه تحت الجلد.

الآثار الجانبية لحقن التستوستيرون

ظهور الحبوب.

تغير في الأداء الجنسي.

نمو شعر الوجه وتساقط الشعر.

الصداع وصعوبة النوم.

الحساسية، مثل الطفح الجلدي، والشرى، وتورم الوجه والشفاه واللسان.

تضخم الثدي.

بحة في الصوت.

عدم انتظام الدورة الشهرية.

ألم في المعدة واكتساب الوزن.

تورم وانتفاخ واحمرار مكان الحقن.

آلام في المفاصل والظهر.

انخفاض عدد الحيوانات المنوية.

زيادة خطر الإصابة بالجلطات الدموية والإصابة بفشل القلب الاحتقاني.

زيادة خطر الإصابة بسرطان البروستاتا وتضخم البروستاتا الحميد.

توقف النمو مبكّرًا عند الأطفال.

أما إذا واجهت الأعراض الآتية، يجب التوجه إلى الطوارئ فورًا:

آلام في أسفل الساقين.

الغثيان والتقيؤ.

تورم اليدين، أو الساقين أو القدمين أو الكاحل.

صعوبة التنفس.

تكرار الانتصاب واستمراره.

صعوبة التبول، وضعف في جريان البول، والتبول المتكرر، والشعور بالرغبة المُلحّة في التبول، ووجود دم في البول.

علامات إصابة الكبد، مثل ألم في الجزء العلوي من يمين البطن، ولون البول البني، وشعور بالإرهاق، وبراز فاتح اللون، وفقدان الشهية، والغثيان، واصفرار العيون والجلد.

تقلّبات في المزاج، مثل الاكتئاب والقلق.

تفاعلات دوائية لحقن التستوستيرون

أدوية السكري.

مميعات الدم.

أوكسيفنبيوتازون.

بروبرانولول.

الستيرويدات.

كيفية تخزين حقن التستوستيرون

احرص على اتباع التعليمات المُعطاة من الطبيب أو الصيدلاني.

يجب تخزين حقن التستوستيرون بعيدًا عن متناول الأطفال، في درجة حرارة الغرفة 20 – 25 درجة مئوية، بعيدًا عن أشعة الشمس.

أعراض انخفاض هرمون التستوستيرون

بعد التعرف على استخدامات حقن التستوستيرون، من المهم معرفة أن التستوستيرون هو الهرمون الذكري الرئيس، يتحكم بعدة عوامل في الجسم، أهمها الدافع الجنسي، ونسبة الدهون والعضلات، وكثافة العظام، وتعداد كريات الدم الحمراء، والمزاج، وهو موجود أيضًا في جسم المرأة، ولكن بمستويات أقل من الرجل.

تتعدد أعراض انخفاض هرمون التستوستيرون عند الرجال من أعراض جسدية وأعراض نفسية، نذكر منها:

الهبات الساخنة.

تغير في حجم القضيب والخصيتين.

انخفاض الرغبة الجنسية.

خلل الانتصاب.

انخفاض عدد الحيوانات المنوية.

الإرهاق.

انخفاض الكتلة العضلية.

تساقط شعر الجسم والوجه.

صعوبة في التركيز.

الاكتئاب.

سرعة التهيج.

انخفاض الشعور بتقدير الذات.

أما عند النساء، فقد يتسبب انخفاض هرمون التستوستيرون بأعراض مثل انخفاض الخصوبة، وعدم انتظام الدورة الشهرية، والجفاف المهبلي، وانخفاض الرغبة الجنسية.