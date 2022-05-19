تحذير للرجال.. هذه الأعراض تدل على ضعف الحيوانات المنوية!

يعتبر العلماء أن المعدل الطبيعي لأعداد الحيوانات المنوية عند الرجل يتراوح من 15 مليون إلى أكثر من 200 مليون حيوان منوي لكل ملليلتر من السائل المنوي.

ويكون الرجل منتجاً لعدد قليل من الحيوانات المنوية إذا كان لديه من 39 مليون حيوان منوي في المجمل في القذف الواحد.

كما يشير العلماء إلى أعراض قد تظهر عند الرجال، تدل على ضعف الحيوانات المنوية، إن كان من ناحية عددها، او شكلها او سلوكها.

ووفقاً لموقع “ويب طب”، فمن الأمثلة على تلك الأعراض أي من الآتي:

تغيرات في نمو الشعر كأن يقل نمو شعر الجسم والوجه. صعوبة في القذف أو حتى قذف سائل منوي بكمية قليلة. انخفاض الرغبة الجنسية.

عدم القدرة على إبقاء القضيب منتصب لفترة طويلة. انتفاخ حول منطقة الخصيتين. نمو غير طبيعي للثدي.

انخفاض تعداد الحيوانات المنوية كأن يكون أقل من 15 مليون / ملليلتر من السائل المنوي أو أقل من 39 مليون / مرة يتم القذف فيها.

متى يجب مراجعة الطبيب؟

يقودنا الحديث حول أعراض ضعف الحيوانات عند الرجل إلى الحديث حول الحالات التي يجب على إثرها زيارة الطبيب، والتي يعد محاولة الإنجاب مع ممارسة الجماع بدون استخدام أي موانع للحمل بشكل منتظم لمدة سنة أحد أهم الدواعي لذلك، عدا عن ذلك يُنصح مراجعة الطبيب على الفور عند وجود أي من الآتي:

مشكلات في الوظائف الجنسية، مثل: صعوبة الانتصاب، أو صعوبة القذف، أو انخفاض أو فقدان الرغبة الجنسية.

ألم أو الشعور بعدم الراحة أو انتفاخ أو كتلة حول منطقة الخصيتين.

وجود تاريخ مرضي لبعض المشكلات، مثل: مشكلات في البروستاتا، أو مشكلات في الخصيتين، أو مشكلات جنسية.

إجراء عملية جراحية مسبقة لكيس الصفن أو الخصيتين أو القضيب.

كيف يمكن تشخيص ضعف الحيوانات المنوية؟

بعد الانتهاء من الحديث حول أعراض ضعف الحيوانات عند الرجل سننتقل للحديث حول طرق التشخيص، والتي قد تكون أي من الآتي:

1. الفحص الفيزيائي

يبدأ الطبيب عادةً بالفحص الفيزيائي الذي يقوم من خلاله بفحص المنطقة التناسلية عند الرجل، كما يقوم بعد ذلك بسؤاله حول أي مرض متوارث أو أي أمراض مزمنة أو عمليات مسبقة أو التعرض لأي جرح في المنطقة التناسلية، كما قد يقوم الطبيب بالسؤال حول العادات الجنسية ومرحلة البلوغ.

2. تحليل السائل المنوي

يعد تحليل السائل المنوي من الأمور المهمة لتشخيص ضعف الحيوانات المنوية، والذي يتم من خلال قذف السائل المنوي إما من خلال الاستنماء أو من خلال جمعه من خلال الواقي الذكري بعد الجماع، يتم بعد ذلك إرساله إلى المختبر الذي يقوم بتحليل عدد الحيوانات المنوية والكشف عن وجود أي مشكلة في شكل أو حركة الحيوانات المنوية.

إلا أن عينة واحدة من السائل المنوي لا تعد كافية، لذلك قد يتم طلب أكثر من عينة خلال فترة زمنية معينة من أجل تأكيد النتائج.

3. فحوصات أخرى

يتم إجراء فحوصات أخرى، مثل: التصوير من خلال الموجات فوق الصوتية للكشف عن ضعف الحيوانات المنوية الناتج لأسباب تتعلق بالخصيتين أو كيس الصفن أو الأوعية الدموية، حيث تُمكّن مثل تلك الصور الطبيب من النظر إلى المنطقة التناسلية بشكل أكثر دقة.