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تحذير للمتعافين من كورونا بشأن عودتهم لـممارسة الرياضة

25 - يناير - 2021
آخر تحديث: 25 - يناير - 2021 9:12 مساءً
ممارسة الرياضة

ممارسة الرياضة

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ينتظر المصاب بكورونا شفائه على أحر من الجمر للعودة إلى عمله وممارسة الأنشطة والخروج مجددا، لكن حذر البروفيسور مارتن هاله من العودة السريعة لممارسة الرياضة بعد التعافي من فيروس كورونا.

وعلل أخصائي طب القلب الرياضي ذلك بأن العودة السريعة لممارسة الرياضة ترفع خطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب واضطرابات نظم القلب.

وأشار هاله إلى أنه يمكن أخذ فترة راحة قبل العودة لممارسة الرياضة تبعاً للقيم الإرشادية التالية:

1- أسبوعان على الأقل في حال عدم ظهور أعراض.
2- أسبوعان إلى أربعة أسابيع على الأقل بدءاً من ظهور الأعراض في حال المسار الخفيف للمرض أي المعاناة من سعال وحمى.
3- شهر في حال الإصابة بالتهاب رئوي.
4- ثلاثة شهور في حال الإصابة بالتهاب عضلة القلب.
وعلى أية حال ينبغي استشارة الطبيب قبل العودة لممارسة الرياضة لتجنب أية مخاطر صحية محتملة.

    المصدر :
  • الإمارت 24
  • وكالة الأنباء الألمانية

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