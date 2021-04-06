تحذير للنساء: هذا النوع من “الحنة” فيه سم قاتل

حذر خبير مصري في الأمراض الجلدية من استخدام نوع معين من الحناء قد يؤدي إلى حروق وندوب في الجلد لا يمكن علاجها وربما تؤدي إلى الوفاة.

وقال الدكتور هاني الناظر، أستاذ أمراض الجلدية، الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث، إن تلك المضاعفات قد تحدث نتيجة استخدام “الحنة السوداء”.

وأوضح لدى استضافته في لقاء سابق ببرنامج “8 الصبح” الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، المذاع على قناة “دي إم سي” إنه تتم إضافة بعض المواد الكيميائية المثبتة للحنة السوداء، لتمنحها مظهرا باللون الأسود، لأن الطبيعية لونها يميل إلى اللون البرتقالي، بحسب “مصراوي”.

وكشف أن هذه الحنة يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بحساسية الالتهاب الموضعي، الذي يتراوح بين التهاب خفيف، إلى حروق الجلد، ويمكن علاجها باستخدام كريمات وحقن تحتوي على الكورتيزون.

وأضاف أن بعض هذه الحروق قد تترك بعض الحروق بقع وندبات على الجلد لا يمكن علاجها، ويمكن إذا كانت شديدة قد تؤدي إلى التسمم وتصل إلى الوفاة.

وفيما يتعلق باستخدام الحنة السوداء للشعر، حذر الناظر من أنها تؤدي إلى تساقطه، وتتسبب في حدوث التهابات شديدة في فروة الرأس، فضلا عن فقدان البصر في بعض الحالات.

وطالب خبير الأمراض الجلدية بضرورة منع استخدام الحنة السوداء في الفنادق والأماكن السياحية، ومراكز التجميل، وتجنب استخدامها للحوامل، لأنها قد تهدد صحة الجنين، ناصحا بدلا عن ذلك باستخدام الحنة الحمراء على الشعر، لما لها من العديد من الفوائد، وذلك بحسب “سبوتنيك”.