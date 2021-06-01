تحذير من أخطاء قاتلة لدى تناول الأدوية

أصدرت هيئة الدواء المصرية، اليوم الثلاثاء، تحذيرات من 6 أخطاء شائعة لدى تناول الدواء قد تؤدي إلى الوفاة، بينها مضغ أقراص الدواء أو طحنها.

ففي بيان لها قدمت الهيئة (حكومية) مجموعة من النصائح المهمة لدى تناول الدواء، مع شرح للتصرفات الخاطئة عند تناول الدواء، بحسب موقع “مصراوي”.

يتضمن التناول السليم للأدوية، خطوات بسيطة، أهمها تناول الجرعة المقررة التي يحددها الطبيب مع الالتزام بتوقيتها، والاحتفاظ بالأدوية في درجة الحرارة المدونة عليها، وضرورة مراجعة تاريخ انتهاء صلاحية الدواء قبل بدء الاستخدام.

كما تشمل تلك الخطوات، استشارة الطبيب المعالج حال تناول أو أضافة أدوية أخرى لوصفة العلاج، حتى لا يكون لدى المريض حساسية من أحد مكونات الدواء أو تعارضه مع دواء آخر يتناوله.

وفيما يتعلق بالممارسات الخاطئة والقاتلة أحيانا عند تناول الأدوية، أوضحت الهيئة أنه يأتي في مقدمتها مضغ أقراص الدواء أو طحنها لأن ذلك قد يؤدي إلى تغيّر امتصاص الجسم لها، وكذلك تقسيم الأقراص والتي تكون بعضها مغطاة لتصبح طويلة المفعول أو لحماية المعدة.

كما حذرت الهيئة من الخطأ الشائع باستبدال البعض قطرات العين بقطرات الأذن حيث يجب قراءة التعليمات المدونة قبل استخدام المستحضر.

وحذرت الهيئة من خطورة استخدام الأدوات المنزلية كالملاعق في تقدير جرعات الأدوية، داعية إلى استخدام المكيال الموجود مع المستحضر.

كما دعت إلى عدم التوقف عن أخذ الدواء فور الشعور بالتحسن أو تقليله دون الرجوع للطبيب، وقص شرائط الأدوية أو الاحتفاظ بالمستحضر في غير علبته، وذلك بحسب “سبوتنيك”.