تحذير من بكتيريا نادرة تصيب البالغين

حذّرت السلطات الصحية الأميركية من ارتفاع إصابات مرض المكوّرات السحائية، وهي عدوى بكتيرية نادرة يحتمل أن تؤدي إلى التهاب السحايا.

وأصدر مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) تحذيراً صحياً لتنبيه مقدمي الرعاية الصحية من زيادة في مرض المكوّرات السحائية، ويمكن لهذه العدوى أن تؤدي إلى تلف الأعضاء أو الوفاة.

وقال الـCDC في تحذير صحي جديد “إن هذه العدوى، التي تسببها سلالة معينة من بكتيريا النيسيريا المخاطية، قد تظهر بأعراض غير عادية”. وفي الحالات المحددة حتى الآن هذا العام، توفي نحو واحد من كل ستة أشخاص، وهو معدل وفيات أعلى مما هي العادة في حالات العدوى بالمكوّرات السحائية.

كما أن هذه الحالات غير عادية لأنها تصيب البالغين في منتصف العمر. وعادة، تصيب عدوى التهاب السحايا الأطفال أو المراهقين والشباب.