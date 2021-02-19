تحذير من ترك الأطعمة المعلبة مفتوحة في الثلاجة

حذر مركز حماية المستهلك في ولاية بافاريا الألمانية من ترك الأطعمة المعلبة في الثلاجة بعد فتحها.

ذكرت صحيفة “الوطن” أن أطعمة مثل الفول والذرة والفاصولياء والمشروم يكثر استخدامها في صورة معلبات لسرعة استخدامها، ويضطر البعض بعد فتحها لوضعها في الثلاجة لعدم استخدامها كليا في نفس الوقت.

وأشار مركز حماية المستهلك الألماني إلى خطورة الاحتفاظ بالمعلبات المفتوحة في الثلاجة لأن الأوكسجين يتسرب إلى العبوة المفتوحة ويؤدي إلى انحلال القصدير من خامة العبوة واختلاطه بالطعام، ما يشكل خطراً على صحة الكلى.

ونصح المركز بتجنب هذا الخطر من خلال تفريغ بقية العبوة في وعاء قابل للغلق من الزجاج أو البلاستيك، والاحتفاظ به في الثلاجة “سبوتنيك”.