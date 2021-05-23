تحذير من تمارين التنفس… هذا ما كشفه طبيب روسي

يمكن لتمارين التنفس أن تسيطر على تنفسك وتساعدك في تقوية رئتيك. لكن حذر كبير أطباء أمراض الرئة في وزارة الصحة الروسية، أندريه بيلفسكي، من خطورة استبدال تمارين التنفس بزيارة الطبيب في حال الإصابة بمشاكل تنفسية.

وقال بيلفسكي في تصريح لإذاعة “موسكو تتحدث” اليوم الأحد :”إن القيام بمثل هذه التمارين لا ينبغي أن يكون سببًا للتخلي عن استشارة الطبيب. تمارين التنفس مفيدة، ولكن تجاهل زيارة الطبيب يمكن أن يسبب مضاعفات خطيرة”.

وأضاف بيلفسكي أن تمارين التنفس يمكن أن تساعد على تعافي الرئتين بعد الإصابة بفيروس كورونا، وقال:

“من أجل إزالة عواقب الإصابة بفيروس كورونا أنصح بممارسة بتمارين البراناياما وهي تقنية تنفس معروفة في الهند”.

الجدير بالذكر أن البراناياما هي ممارسة تنظيم التنفس، وهي مكون أساسي لرياضة اليوغا، حيث يأخذ المرء عن عمد شهيقا وزفيرا ويحبس نفسه في تسلسل معين.