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تحذير من حبوب اللقاح ... قد تعرضك لإلتهاب الأنف التحسسي

21 - أبريل - 2021
سرطان الأنف

سرطان الأنف

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قالت الدكتورة شتيفاني روزيلير إن انتشار حبوب اللقاح خلال فصل الربيع يتسبب في بعض المتاعب الصحية لدى البعض فيما يعرف بالتهاب الأنف التحسسي.

وأوضحت أخصائية الحساسية الألمانية أن أعراض التهاب الأنف التحسسي المعروف أيضاً بحساسية الأنف أو حمى القش، تتمثل في نوبات العطس، وزيادة إفرازات الدموع، وسيلان الأنف، والتعب واضطرابات النوم، ومشاكل التنفس.

وشدّدت روزيلير على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للتحقق من الإصابة بالتهاب الأنف التحسسي، قائلة إن هذا الالتهاب قد يكون جزءاً من التهاب مزمن يؤدي إذا لم يعالج إلى مشاكل في الجيوب الأنفية، والمعدة، والأمعاء، وفي أسوأ الحالات قد يصل الأمر إلى الربو.

وإلى جانب العلاج بالأدوية المضادة للحساسية والكورتيزون، على المريض تجنب حبوب اللقاح، بغلق النوافذ بإحكام والابتعاد عن الحدائق والبساتين.

    المصدر :
  • الإمارت 24
  • وكالة الأنباء الألمانية

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