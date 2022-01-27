تحذير من خطر محتمل للفيروس التاجي المكتشف في جنوب إفريقيا

تتواصل المخاوف من تطور متحورات فيروس كورونا الذي باتت سلالاته تشكل أكثر خطورة، وفي ها السياق حذر علماء صينيون من خطر انتقال الفيروس التاجي NeoCoV المكتشف في جنوب إفريقيا من الحيوان إلى الإنسان.

ويفيد موقع bioRxiv، إلى أنه وفقا للعلماء “يجب مراقبة تطور وانتشار هذه المجموعة من الفيروسات، لأن ظهورها لدى البشر ليس مستبعدا”.

ويشير الباحثون، إلى أن الفيروس يحتاج إلى طفرة معينة لكي ينتقل إلى الإنسان. أما الآن فيشكل خطورة على الخفافيش فقط. ويؤكد الباحثون على أن طبيعة الفيروس NeoCoV لا تزال غامضة.

ويذكر أن علماء صينيين أعلنوا قبل فترة، أن متحور “أوميكرون” ربما انتقل من الفئران وليس من البشر كما كان يعتقد سابقا. ويوضحون ذلك، بقولهم انتقل الفيروس التاجي المستجد من البشر إلى الفئران أولا، وخلال سنة من وجوده في جسم الفئران بدأ يتحور ما أدى إلى ولادة متحور “أوميكرون” سريع الانتشار بين البشر.

في حين أن العلماء أكدوا أوميكرون الذي تطوّر من سلالة جرى تداولها في منتصف عام 2020، إلا أنهم كانوا يسعون للحصول على تفسير لعدم وجود نسخة وسيطة من أوميكرون داخل البشر، ما يزيد من احتمالية تطوره داخل الحيوان.

ويمكن أن يطرح هذا الاكتشاف “تحديات جديدة في مجال الوقاية من الوباء ومكافحته”، حيث إن خطر انتشار سلالات “كوفيد” الجديدة داخل مملكة الحيوان يخلق حالة من عدم اليقين في مكافحة الفيروس.

واقترح الباحثون حلولا ممكنة لقضية سلالات “كوفيد” المنتشرة داخل الأنواع غير البشرية، ودعوا إلى مزيد من “مراقبة الحيوانات، وخاصة القوارض”، نظرا لقربها من البشر.