تحذير من زجاجات المياه البلاستيكية.. قد تسبب الربو

كشفت دراسة حديثة، أن التعرض للمواد الكيميائية التي تدخل في صناعة زجاجات المياه البلاستيكية يمكن أن يسبب الربو عند تعرض الأجنة لها داخل الرحم.

وتبين أن مادة بيسفينول A الكيميائية تدخل في صناعة أواني وزجاجات الطعام والشراب البلاستيكية لتجعلها أكثر صلابة وصعبة الكسر، حسبما نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ويرتبط التعرض لهذه المادة فترة طويلة بضعف الخصوبة وزيادة فرص الإصابة بسرطان الثدي والبروستاتا، حيث تؤثر على الهرمونات الموجودة في الجسم، أما الآن، فقد كشف الباحثون أن هذه المادة تؤثر أيضًا على الجهاز التنفسي للأجنة.

أخذ القائمون على الدراسة عينات بول لأكثر من 3000 امرأة حامل، وبعد عدة سنوات، جمعوا بيانات بشأن صحة أطفالهن.

وكشفت نتائج الدراسة، أن 90% من الأمهات ظهر في عينة البول لديهم مادة بيسفينول A أثناء فترة الحمل.

وكلما زاد تركيز هذه المادة، زادت فرص إصابة الأطفال الإناث بمشكلات الجهاز التنفسي والربو والصفير بنسبة 13%.

وقالت أليسيا أبليان، المؤلف الأول للدراسة: “تسير دراستنا على المنوال نفسه للدراسات السابقة، حيث أوضحت أن مادة بيسفينول A لها تأثير سلبي على الجهاز التنفسي في مرحلة الطفولة”.

وأضافت أيليان: “نعتقد أن هذا التأثير يحدث من خلال انتقال تلك المادة الكيميائية إلى الجنين عبر المشيمة، ثم تدخل للجهاز التنفسي والمناعي أثناء تطور ونمو الجنين”.

ولوحظ وجود مادة بيسفينول A في حليب الأم أيضًا، ومن ثم تنتقل إلى الرضع بسهولة.

وتعد مادة بيسفينول A ممنوعة من الاستخدام في أوروبا في زجاجات المياه المصنوعة خصيصًا للأطفال، وكانت فرنسا قد اتخذت تلك الخطوة مبكرًا ومنعت استعمال هذه المادة في جميع الأواني والعلب وأي شيء مخصص للطعام والشراب.