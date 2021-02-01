تحذير من “فطر مميت”… “مسبب مرضي مثالي”!

كشفت تقارير عن عدوى فطرية مميتة تشبه الخميرة تُعرف باسم “فطر داء البقع البيضاء”، يصفها الخبراء بأنها “مسببة مرضية مثالية” تقريبا.

ويمكن أن تكون الفطريات قاتلة، خاصة إذا دخلت مجرى الدم، عادة من خلال القسطرة أو الأنابيب الأخرى التي تدخل الجسم في أماكن الرعاية الصحية، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض الأمريكية (CDC).

وتعرّف الخبراء عليها لأول مرة في عام 2009، وهو يكاد يكون منيعا للأدوية المضادة للفطريات، وفقا لجونا رودس، عالمة الأوبئة في إمبريال كوليدج بلندن.

وقالت رودس، التي ساعدت في معالجة تفشي “فطر داء البقع البيضاء” في إنكلترا عام 2016، إن مقاومة الفطريات للأدوية ليست فقط ما يجعلها مثيرة للإعجاب.

وأخبرت “نيو ساينتست” أن “أحد الأشياء التي تجعل “فطر داء البقع البيضاء” مخيفا للغاية هي حقيقة أنه يمكن أن يبقى على الأسطح غير الحية لفترات طويلة”.

وقال الدكتور توم تشيلر، الذي يدير قسم مكافحة الفطريات في مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، إنه لا أحد يعرف حقا من أين أتت.

وأضاف: “إنه مخلوق من البحيرة السوداء. انفجر وهو الآن في كل مكان”.

وقال الخبراء إنه من الأهمية بمكان تطوير أسلحة أفضل ضد أعداء مثل “فطر داء البقع البيضاء” الآن، قبل أن تصبح الوباء التالي.

وقال محمود غنوم، أخصائي الأمراض الفطرية في جامعة Case Western Reserve في أوهايو: “نحن بحاجة إلى الاستثمار أكثر في البحث والتطوير، وإعداد دفاعاتنا – ضد جميع أنواع مسببات الأمراض المعدية”، وذلك بحسب “نيويورك بوست”.