الأثنين 6 محرم 1445 ﻫ - 24 يوليو 2023 |
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تحذير من مادة يُروّج لفوائدها على "تيك توك"

منذ 14 دقيقة
البوراكس

البوراكس

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حذّر خبراء صحة من فيديوهات متداولة على “تيك توك”، تتحدث عن فائدة إضافة “البوراكس” إلى مياه الشرب، لتقليل الإلتهابات، وتخفيف آلام المفاصل.

ويعرف “البوراكس” باسم بورات الصوديوم أو رباعي بورات الصوديوم أو ثنائي صوديوم رباعي البورات، وهو ملح لحمض “البوريك”.

يشار إلى أن “البوراكس” محظور في المنتجات الغذائية الأميركية، ووفق مراكز مكافحة السموم الأميركية، فإن تناوله يسبب تهيج المعدة كما يسبب تناوله فقر الدم.

وبحسب المعاهد الوطنية الأميركية للصحة، فقد ارتبط “البوراكس” بالتسبب بالغثيان والإسهال والتشنجات وانهيار الأوعية الدموية.

ويستخدم الـ”بوراكس”، في منظفات الغسيل ومواد التنظيف.

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