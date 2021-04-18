تحذير من "ملاذ للبكتيريا" في المطبخ

قالت جيسيكا مالاتي ريفيرا، خبيرة الأمراض المعدية، بعد إجرائها مسحا عن عادات تنظيف 2000 أمريكي خلال جائحة فيروس “كورونا” المستجد أن مناشف الصحون في المطبخ هي “ملاذ للبكتيريا”، وذلك لأنها متعددة الأغراض، وغالبا ما لا يتم غسلها بين الاستخدامات.

وأردفت موضحة أن الطبيعة الرطبة والامتصاصية لمناشف الصحون يمكن أن توفر بيئة مزدهرة لنمو البكتيريا.

وأظهر المسح الذي أجرته ريفيرا اعتراف 71% من المشاركين بإضافة أكثر من 9 ساعات من التنظيف أسبوعيا خلال الوباء، فيما قال أكثر من نصفهم إنهم استخدموا مناشف الأطباق غير النظيفة عدة مرات على مدار الأسبوع.

وفي مسح آخر أجرته شركة “بروكتر آند غامبل”، أخيرا، عن سلوكيات التنظيف في المنزل بين الناس في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وجدت أن 11% فقط من المشاركين قاموا باستبدال أو تنظيف منشفة يد المطبخ الخاصة بهم أكثر من مرة واحدة في الأسبوع.

كما حللت دراسة نشرت في عام 2014 بمجلة Food Protection Trends الجراثيم على 82 قطعة قماش في المنازل في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا، ووجدت أن البكتيريا القولونية، والتي توجد في براز جميع الحيوانات ذوات الدم الحار والبشر، كانت موجودة في ما يقرب من 9 من كل 10 مناديل المطبخ، وواحدة من كل أربع مناشف تحتوي على الإشريكية القولونية.

وحذر مؤلفو الدراسة من أن البكتيريا القولونية والإشريكية القولونية والسالمونيلا يمكن أن تنجو من جفاف أقمشة تنظيف المطبخ وتنمو مجددا إذا أصبحت القماش متسخة مرة أخرى.

ولتجنب الإصابة بالبتكيريا من مناشف الصحون، تنصح خبير تنظيف المنزل، بيكي رابينشوك، بتغيير مناشف المطبخ يوميا، مؤكدا أن “هذه العادة ضرورية لإبعاد مسببات الأمراض التي تنقلها الأغذية والبكتيريا الأخرى”.

كما ينصح معهد الزراعة والموارد الطبيعية في جامعة نبراسكا، لينكولن، أنه في حال استخدام منشفة المطبخ لتنظيف اللحوم النيئة أو الدواجن أو عصائر المأكولات البحرية، يجب أن يتم وضعها على الفور في الغسيل ويجب استخدام أخرى نظيفة.

ويقترح المعهد أيضا غسل مناشف المطبخ على حرارة ساخنة في الغسالة والتأكد من أنها جافة تماما، وكذلك تركها تجف قبل وضعها في سلة الغسيل، وغسلها بشكل منفصل عن أي شيء آخر، وذلك بحسب “سبوتنيك”.