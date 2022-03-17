تحذير من مواد خطيرة تستخدمها يوميا.. تهدد جسمك بالسرطان والعقم

سلط المعهد الاتحادي الألماني لتقييم المخاطر الضوء على السموم الهرمونية، وهي مواد كيميائية تخليقية يمتصها الجسم عبر الغذاء أو الجلد.

وذكر المعهد أن هذه السموم تتوغل في النظام الهرموني، علما بأن تأثيرها يختلف تبعا لنسبة تركيزها، وأنها تتراكم في الجسم وتهاجم النظام الهرموني وتُحدث تغيرات بالأنسجة، مما يرفع من خطر الإصابة بأمراض مثل السرطان والعقم والبدانة وأمراض الأيض.

وتتواجد السموم الهرمونية في الكثير من منتجات الحياة اليومية، فعلى سبيل المثال توجد مادة البيسفينول “أ”، وهي مادة أساسية في صناعة البلاستيك، في لهّاية الأطفال أو المُعلبات، كما أن المُلدّنات “فثالات” تُستخدم في مستحضرات التجميل مثل الشامبو وكريمات العناية بالبشرة والوقاية من الشمس.

وطمأن المعهد بأن خطر الإصابة بالأمراض لا يرتفع بسبب منتج واحد فقط، وإنما بفعل مجموعة من المصادر، لذا ينبغي اتباع نظام غذائي متنوع وتغيير ماركات المنتجات بانتظام.

كما يجب تناول المواد الغذائية الطازجة وغير المُعلّبة قدر المستطاع؛ نظرا لأن هذه المواد الضارة قد تنتقل إلى الطعام، إذا كان مغلفا في عبوة مصنوعة من كلوريد متعدد الفينيل الطري (PVC).

ومن المهم أيضا تهوية المنزل بانتظام؛ نظرا لأن السموم الهرمونية تتواجد أيضا في مواد البناء والأثاث.

أغذية مضاد للسموم الهرمونية

ومن أفضل الأطعمة لتنظيف جسمك من السموم:

1-التوت البري: يحتوي على مواد مضادة للأكسدة تعمل على تخليص الجسم من السموم التي تتراكم فيه.

2-الزنجبيل: يعمل على مساعدة الجهاز الهضمي على هضم الطعام، وتعزيز الدورة الدموية في الجسم، وبالتالي فإنه يقضي على السموم.

3- الليمون: أحد أشهر أنواع الحمضيات وأكثرها شيوعاً، وفيه الكثير من مضادات الأكسدة التي يطلق عليها اسم “ليمونيد”، وهي عبارة عن إنزيمات نشطة تعمل على تنظيف الجسم من السموم.

4- المانجو: يحتوي الكوب الواحد من عصير المانجو على مقدار ثلاثة أرباع الحصة التي ينصح بها للجسم من “فيتامين ج”، كما أن المانجو تحتوي على كميات وفيرة من الألياف تعمل على هضم الطعام بشكل صحي وتخليص الأمعاء من بقايا الأطعمة الدسمة.

5- البرتقال: تحتوي ثمرة البرتقال الواحدة على مقدار 100% من الكمية التي ينصح بها للجسم من “فيتامين ج”، كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تخلص الجسم من سمومه وتعمل على زيادة نشاطه.

6-البقدونس: يعمل على إدرار البول مما يجعله ينظف الجسم من السموم وهو أحد الأعشاب الخضراء التي تضاف إلى الأغذية والسلطات.

7- النعناع: يعمل على تثبيط الشهية كما أنه مضاد للبكتيريا ويساعد على إزالة الجراثيم الموجودة في الأطعمة ويمنح شعورا بالشبع.

8-الرمان: يحتوي على مواد مضادة للأكسدة تعمل على تخليص الجسم من السموم الموجودة فيه كما يقي الجسم من الإصابة بسرطان القولون.

9- بذور الكتان: تحتوي على كميات وفيرة من الألياف والتي تعمل على تنظيف الأمعاء من السموم التي تتراكم فيها.

10- التفاح: يحتوي على ألياف وفيتامينات ومواد نباتية كيميائية تعمل على تحفيز الكبد على التخلص من السموم الموجودة في الجسم.