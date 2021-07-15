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تحذير من مواد غذائية تصبغ الأسنان وتغير لونها

منذ 12 ساعة
اصفرار الاسنان

اصفرار الاسنان

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حددت عضو الجمعية الوطنية لخبراء التغذية، الروسية مارينا ماكيشا، في مقابلة مع تلفزيون “موسكو24″، عددا من المواد الغذائية التي تؤثر أكثر من غيره في صبغ الأسنان باللون القاتم.

وقالت الخبيرة “تنشأ المشاكل عندما تتزعزع كثافة مينا الأسنان، وتظهر المسام على السطح، حيث يمكن للأصباغ المختلفة أن تخترق، وتغير لون السن”.

من بين الأطعمة الكاتشب، الذي من الممكن أن يضر بالأسنان، حيث يحتوي على حمض الأسيتيك والسكر والطماطم الطبيعية وأحيانا الأصباغ الكيميائية. في المقابل، عند تحضير الأطباق، توصي ماكيشا باستخدام معجون الطماطم، الذي لا يحتوي تقريبا على جميع المكونات المشار إليها.

كما لفتت الخبيرة الانتباه إلى دور الكركم في تلوين الأسنان، ونظرا لفوائده الصحية في حماية الأوعية الدموية، وما يحتويه من مضادات للأكسدة، ودوره في إبطاء الشيخوخة، نصحت بعدم الإقلاع عنه، مع استخدام الفجل أو الخيار أو الكرفس أو حتى التفاح، من أجل إزالة البقع التي يخلفها على الأسنان.

كما ويمكن أن تقوم صلصة الصويا بصبغ الأسنان، بسبب بعض المواد التي تدخل بتركيبها كالأحماض، التي تؤثر بدورها على المينا.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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