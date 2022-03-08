تحذير هام للرجال.. أبرز أسباب موت الحيوانات المنوية لديكم

يعرف السائل المنوي عند الرجال بأنه أحد الإفرازات العضوية من الخصيتين، ويحتوي على خلايا الحيوانات المنوية والبلازما المنوية، و يتكون من مواد غذائية والهرمونات التي تفرزها الغدد الجنسية.

يتراوح المعدل الطبيعي لأعداد الحيوانات المنوية من 15 مليون إلى أكثر من 200 مليون حيوان منوي لكل ملليلتر من السائل المنوي.

و يعتبر الرجل منتجاً لعدد قليل من الحيوانات المنوية إذا كان لديه أقل من 15 مليون حيوان منوي لكل ملليلتر أو أقل من 39 مليون حيوان منوي في المجمل في القذف الواحد.

ووفقاً لموقع “ويب طب”، هذه مجموعة من أسباب موت الحيوانات المنوية لدى الرجال في ما يأتي:

أسباب موت الحيوانات المنوية لدى الرجل

1. التعرض لدرجات الحرارة المرتفعة

الخصية البشرية لا يمكن أن تعمل بشكل صحيح إلا إذا كانت قادرة على البقاء أكثر برودة من بقية أعضاء الجسم.

بحسب تشريح جسم الذكر فهناك مسافة فاصلة بين الخصية ودرجة حرارة الجسم الأساسية لتركها أقل درجة حرارة.

إذا تم رفع درجة حرارة الخصيتين إلى 36.7 درجة مئوية، يتوقف إنتاج الحيوانات المنوية، أو يصبح عدد الحيوانات المنوية أقل وقد تتأثر حركتها، وبالتالي من الممكن أن تتأثر الخصوبة لدى الرجل بعد انقطاع الإنتاج لعدة أشهر.

2. أحواض الاستحمام الساخنة

تبين أن البقاء لفترات طويلة في الجاكوزي أو حوض استحمام ساخن يمكن أن يقلل مؤقتًا من إنتاج الحيوانات المنوية ومع ذلك تبين أيضًا أن الاثار السلبية للحرارة والرطوبة العالية على الحيوانات المنوية يمكن عكسها.

ولكن يشير بعض المختصين أن تأثيرها السلبي قد يدوم لفترة طويلة، إذ أن التأثير على الخلايا غير الناضجة في الحيوانات المنوية قد يدوم لفترة قد تصل إلى ستة أو تسعة أشهر حتى يتم إصلاح المشكلة وعلاجها.

3. لبس السراويل الضيقة

كما تبين أن ارتداء السراويل الضيقة أو الملابس الداخلية الضيقة من ضمن أسباب موت الحيوانات المنوية وتسبب انخفاضها لدى الرجل، خاصة إن تم ذلك على فترة طويلة من الزمن، مما يؤدي إلى إيجاد بيئة غير مناسبة ودرجات حرارة عالية لا تناسب إنتاج الحيوانات المنوية ونضجها.

4. الدوالي

حوالي 15% من الرجال يعانون من مشاكل الدوالي في الخصيتين وتضخمها في كيس الصفن، والنسبة الأكبر تكون في الخصية اليسرى.

والدوالي هو تضخم وتوسع في الأوردة قد يؤثر على عملية إنتاج الحيوانات المنوية، ويكون التأثير من خلال وقف عملية تدفق الدم وتوريده إلى الخصيتين بشكل سليم، وارتفاع درجة حرارة كيس الصفن.

يوصي الأطباء بضرورة علاج المشكلة والتخلص منها لأنها من ضمن أسباب موت الحيوانات المنوية، وعادة ما يكون العلاج من خلال إجراء عملية جراحية أو غير جراحية باستخدام القسطرة، فبعض الأطباء يعتقدون أن الجراحة قد تحسن نوعية السائل المنوي.

5. أجهزة الكمبيوتر المحمولة

وفقًا لمجموعة من الدراسات هناك علاقة مباشرة بين استخدام الكمبيوتر المحمول وزيادة درجة حرارة الصفن التي قد تصل إلى 35 درجة مئوية في بعض الأحيان.

هذه الزيادة لها تأثير ضار على الحيوانات المنوية وهي من ضمن أسباب موت الحيوانات المنوية، لذلك حاول قدر الإمكان استخدام المكتب ووضع الكومبيوتر المحمول عليه بدلًا من استخدام ساقيك لحمله.

6. استخدام الهواتف الخلوية

وجدت دراسة أن الرجال الذين لديهم استخدام أعلى للهواتف الخلوية كان لديهم عدد الحيوانات المنوية، ومعدلات الحركة، والتشكل أقل بكثير من غيرهم، ومع ذلك فإن الدراسات ما زالت غير قوية وغير كافية بهذا الخصوص.

لذا يوصي عادة بحمل الهواتف في حقائب بدلًا من الجيوب للحد من التعرض للإشعاع ولتفادي هذا السبب من أسباب موت الحيوانات المنوية.

7. أسلوب الحياة

استهلاك التبغ والكحول والمخدرات بأنواعها يمكن أن يؤثر سلبًا على الصحة الجنسية للمرأة والرجل.

بينت دراسة تأثير تعاطي الكحول سلبًا على نوعية السائل المنوي وإنتاجه، في حين بينت دراسة أخرى أن تدخين السجائر يضعف جودة الحيوانات المنوية.

وتظهر دراسات أخرى أن تدخين السجائر يمكن أن يضر الحمض النووي للحيوانات المنوية ويؤدي إلى زيادة ضعف الانتصاب.

وبكل تأكيد فالماريجوانا ليست امنة أبدًا فقد تبين أنها تؤدي إلى الحد من عدد الحيوانات المنوية، وظيفتها، والخصوبة الكلية للذكور.