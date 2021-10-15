تحذير.. هذه الأعراض على القدم تدل على سرطان الرئة

وجد الأطباء أعراضًا على الأقدام تدل على وجود سرطان الرئة.

وثق الأطباء حالات أصبح فيها ألم الكعب العَرَض الوحيد لسرطان الرئة، حسب صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية.

يوضح التقرير أن العديد من أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان الرئة، يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بجلطات الدم.

في الممارسة الطبية، هناك حالات اشتكى فيها المرضى من ألم مستمر في الكعب. أثناء الفحص، تم العثور على جلطة فيه. كان هذا هو العَرَض الوحيد لسرطان الرئة.

في مثل هذه الحالات، ينصح الأطباء بمنح نفسك ما يصل إلى أسبوعين لمعرفة ما إذا كان الألم قد اختفى. ومع ذلك، إذا لم يتوقف لفترة طويلة، يجب عليك استشارة الطبيب.

على وجه الخصوص، يجدر الانتباه إلى المشكلة إذا كان الألم شديدًا لدرجة أنه يمنعك من ممارسة الأنشطة اليومية، ويزداد الألم بشكل دوري أو يعود، ولا يختفي بعد العلاج في المنزل لمدة أسبوعين. وأيضًا إذا كان المريض يعاني من وخز أو تنميل في القدم.

حذرت صحيفة ديلي إكسبريس من أن سرطان الرئة من أخطر أنواع السرطان. وعادة، قد لا تكون هناك أعراض في بداية المرض. التدخين هو السبب الأكثر شيوعًا.

يُشكل سرطان الرئة المسبب الأول للوفيات التي تحصل نتيجة لمرض السرطان سواء بين النساء أو بين الرجال، ويوقع سرطان الرئة عددًا من الضحايا سنويًا أكبر بكثير مما يحصده سرطان القولون، وسرطان البروستاتا، وسرطان العقد اللمفاوية، وسرطان الثدي معًا.

مع ذلك يمكن منع معظم الوفيات الناجمة عن مرض سرطان الرئة؛ لأن التدخين هو المسؤول عن ما يقارب 90% من جميع حالات سرطان الرئة، ونسبة خطر الإصابة بسرطان الرئة تزداد بعلاقة طردية تبعًا للسنوات وعدد السجائر التي تم تدخينها.

إن الإقلاع عن التدخين حتى بعد التدخين لسنوات طويلة وعديدة يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان الرئة بشكل كبير، كما يمكن تقليل خطر الإصابة بسرطان الرئة بواسطة تجنب التعرض إلى عوامل أخرى تسبب سرطان الرئة، مثل: التعرض للإسبست (Asbestos) وغاز الرادون، والتدخين السلبي.

أنواع سرطان الرئة

يميل الأطباء إلى تقسيم سرطان الرئة إلى نوعين رئيسين طبقًا لشكل الخلايا السرطانية كما يبدو منظرها تحت المجهر، وعلى أساس هذا التقسيم يتخذ الأطباء قراراتهم بشأن طريقة العلاج المناسبة في كل حالة عينية، وهما على النحو الآتي:

1. سرطان الرئة ذو الخلايا الصغيرة (Small cell lung cancer)

يُسمى أيضًا الورم الخبيث وهو على شكل سنبلة الشوفان، وهو يظهر في معظم الحالات عند المدخنين بكثرة فقط، وهو أقل شيوعًا من سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة.

2. سرطان الرئة ذي الخلايا غير الصغيرة (Non – small cell lung cancer)

هو اسم عام وشامل لأنواع عديدة من سرطانات الرئة التي تتصرف بشكل متماثل، ويشمل سرطان الخلايا الحرشفية (Squamos cell carcinoma)، والسرطان الغُديّ (Adenocarcinoma)، والسرطانة كبيرة الخلايا.