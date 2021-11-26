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تحذير.. هذه الفئة لا يجب أن تأكل النعناع

منذ 16 ساعة
آخر تحديث: 26 - نوفمبر - 2021 11:43 صباحًا

نعناع

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تحدثت خبيرة التغذية ماريا تيخوميروفا مع وكالة “سبوتنيك” عن الحالات التي يمكن أن يؤدي فيها تناول النعناع إلى الإضرار بالجسم.

وفقا لها، يجب على الأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم توخي الحذر مع النبات، لأن النعناع له تأثير خافض لضغط الدم. كما أنه لا يجب على الأشخاص الذين لديهم دوالي أكل النعناع بسبب انخفاض نغمة الأوعية الدموية.

وقالت الخبيرة: “عند الرجال، قد تنخفض الرغبة الجنسية، وإذا كانت المرأة تخطط للحمل، فمن الأفضل لها أيضًا أن تتخلى عن النعناع”.

وأضافت: “أما الأشخاص الذين لا يعانون من هذه الأمراض سيستفيدون من النعناع. سيساعد على وجه الخصوص في التغلب على آلام الأمعاء والصداع النصفي.

“بالإضافة إلى ذلك، يقلل النعناع من آلام الدورة الشهرية وله تأثير مضاد للبكتيريا. ويمكن استخدامه لصنع مشروب مثالي يقلل من الغثيان وله تأثير منعش”.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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