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تحذير… هذه الفاكهة قاتلة لطفلك

17 - مايو - 2021
طفل - تعبيرية

طفل - تعبيرية

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تحدث الطبيب والمذيع التلفزيوني ألكسندر مياسنيكوف على قناة “روسيا 1” التلفزيونية عن الفواكه التي يمكن أن تشكل خطرا قاتلا على الأطفال.

ووفقا لمياسنيكوف، إن نواة المشمش والخوخ يمكن أن تشكل خطراً قاتلاً على الأطفال.

وأشار الطبيب إلى أنها تحتوي على سائل سام – حمض الهيدروسيانيك.

وقال: “في الطفولة، كنا ندق هذه النواة بالحجر، ونأكلها. حمض الهيدروسيانيك (يمكن أن يسبب التسمم القاتل). كل عام، يموت الأطفال الذين يأكلون هذه النوى، على وجه التحديد من التسمم بحمض الهيدروسيانيك في الصيف”.

بدورها، أشارت عالمة الأحياء، يكاترينا بارانوفا، إلى أن الأطفال غالبًا ما يكون لديهم حساسية من الخوخ.

وأوضحت بارانوفا أن “الكثير من الناس يخشون تناول الخوخ. ولكن إذا قمت بغليه أو إزالة القشرة، وبقي الداخل، حيث يوجد الكثير من البروتينات، فلن تلاحظ الحساسية”.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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