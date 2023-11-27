الأثنين 13 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 27 نوفمبر 2023 |
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تحليل طبي يكشف أسباب النوم المتقطع لدى "المتعافين من كورونا"

منذ 3 دقائق
اضطرابات النوم- تعبيرية

اضطرابات النوم- تعبيرية

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أعلن كبير أطباء الأعصاب المستقلين في وزارة الصحة في منطقة موسكو مكسيم سوتورمين في حديث أدلى به لوكالة “نوفوستي” الروسية أن النوم المتقطع قد يشير إلى الإصابة السابقة بفيروس كورونا.

أكد الاختصاصي أن قلة النوم يمكن أن تكون ناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا. وقال إن الأرق هو مجرد أثر جانبي. وتكمن المشكلة في اضطراب جهاز التنفس والقلب والأوعية الدموية في جسم الإنسان في أثناء النوم.

وقال: “أولا، يحدث التليف عند الذين تعافوا من فيروس كورونا. وأنها تسبب ضيقا في التنفس وتوقف التهوية الرئوية لفترة قصيرة في أثناء النوم. وثانيا، فبعد التعافي من “كوفيد-19″ تختل إيقاعات القلب، مما يمنعك أيضا من النوم السليم”.

وتصيب مثل هذه الاضطرابات كلا من المرضى الشباب ومتوسطي العمر. وبالتالي، يمكن أن يصبح اضطراب النوم أحد مظاهر متلازمة ما بعد “كوفيد”.

أوصى د. يوري بيكيتوف بالانتباه إلى مستوى الإجهاد والتوتر لأن الجسم يضعف تحت الضغط الشديد. وهنا تسهل الإصابة بفيروس “كورونا” أو أي عدوى أخرى. ومن أجل تحديد مستوى التوتر، أوصى الطبيب بالخضوع لاختبارات نفسية قصيرة.

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