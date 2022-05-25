تحليل TSH.. كيف يتم إجراؤه وما هي مؤشرات انخفاضه أو ارتفاعه؟

تقع الغدة الدرقية عند الإنسان في مقدمة الرقبة أسفل تفاحة آدم وتتكون من فصين متصلين، يرتبط الثلثان السفليان من الفصين برباط رفيع من الأنسجة يُدعى “برزخ الغدة الدرقية” (thyroid isthmus).

وتتحكم هرمونات الغدة الدرقية في تنظيم التمثيل الغذائي والتحكم بالوزن ودرجة حرارة الجسم وطاقة الجسم.

ووفقاً لموقع “ويب طب”، فإن النسبة الطبيعية للغدة الدرقية tsh هي 0.4 – 4.0 ملليلتر وحدة دولية لكل لتر، وفي حال أنك تتعالج من اضطرابات الغدة الدرقية فإن النسبة الطبيعية للغدة الدرقية tsh هي 0.5-3.0 مللي وحدة درقية لكل لتر.

من المهم معرفة أن النسبة الطبيعية للغدة الدرقية tsh المذكورة هي نسبة تقريبية، وأن نتيجة الفحص غير الطبيعية لا تعني بالضرورة وجود اضطرابات بالغدة الدرقية، حيث تتأثر نتيجة الاختبار بعدد من العوامل.

ما هي القيم غير الطبيعية لهرمون الغدة الدرقية tsh؟

تشير قيم هرمون الغدة الدرقية tsh ضمن القيم 4 – 10 مللي وحدة دولية لكل لتر إلى ارتفاع هرمون المنبه للغدة الدرقية tsh، والذي قد يشير إلى الإصابة بقصور الغدة الدرقية الخفيف، وكذلك ارتفاع نسبة هرمون المنبه للغدة الدرقية لما فوق 10 مللي وحدة دولية لكل لتر يشير إلى الإصابة بقصور الغدة الدرقية.

كما تشير قيم هرمون الغدة الدرقية tsh ضمن القيم 0-0.4 مللي وحدة دولية لكل لتر إلى انخفاض هرمون المنبه للغدة الدرقية، مما قد يدل على الإصابة بفرط الغدة الدرقية.

كيف يتم فحص النسبة الطبيعية للغدة الدرقية tsh؟

لا يتطلب فحص الهرمون المنبه للغدة الدرقية أي استعدادات خاصة ولكن من المهم إخبار طبيبك عن الأدوية التي تتناولها، حيث تؤثر بعض الأدوية في دقة فحص هرمون الغدة الدرقية، مثل: الأوميدرون (Amiodarone)، والدوبامين (Dopamine)، والليثيوم (Lithium)، والبريدنيزون (Prednisone)، ويوديد البوتاسيوم (Potassium Iodide)، والبيوتين (Biotin)، ولكن لا تتوقف عن تناول أي دواء إلا بطلب من الطبيب.

يتم إجراء الفحص عن طريق سحب كمية كافية من الدم من ذراعك وتحليلها، احرص على مناقشة النتيجة مع طبيبك بعد ظهورها.

ما أسباب ارتفاع أو انخفاض نسبة هرمون الغدة الدرقية tsh؟

في حال أن نتيجة فحصك تبتعد عن النسبة الطبيعية للغدة الدرقية tsh، قد يشير ذلك إلى الإصابة باضطرابات الغدة الدرقية، فما أبرز الاضطرابات؟

1. قصور الغدة الدرقية

يدل ارتفاع النسبة الطبيعية للهرمون المنبه للغدة الدرقية عن المعدل الطبيعي إلى أن الغدة الدرقية غير نشطة، مما يسمى بقصور الغدة الدرقية، حيث لا تنتج الغدة الدرقية الهرمونات بشكل كافٍ، مما يدفع الغدة النخامية إلى إفراز الهرمون المنبه للغدة الدرقية كمحاولة لتحفيزها.

أعراض قصور الغدة الدرقية

زيادة الوزن.

مشاكل في الذاكرة.

خمول.

إعياء.

إمساك.

جفاف الجلد.

ضبابية الدماغ.

أسباب قصور الغدة الدرقية

الإصابة بمرض هاشيموتو (Hashimoto’s Thyroiditis)، وهو مرض مناعي حيث يهاجم الجسم خلايا الغدة الدرقية.

التهاب الغدة الدرقية، والذي قد ينتج عن عدوى أو اضطراب مناعي.

التهاب الغدة الدرقية بعد الولادة، وهو حالة مؤقتة تصيب السيدات بعد الولادة.

نقص اليود.

2. فرط الدرقية (Hyperthyroidism)

كما يدل انخفاض نتيجة الفحص عن النسبة الطبيعية للغدة الدرقية tsh إلى أن الغدة الدرقية نشطة بشكل مفرط، يسمى ذلك فرط الدرقية، وبالتالي تفرز الغدة النخامية كميات قليلة من الهرمون المنبه للغدة الدرقية.

أعراض فرط الغدة الدرقية

القلق.

فرط النشاط.

تساقط الشعر.

غياب الدورة الشهرية.

حدوث رعشة ورجفة في الجسم.

التعرق.

أسباب فرط الغدة الدرقية

الإصابة بمرض غريفز (Graves Disease)، حيث يهاجم جهاز المناعة في الجسم الغدة الدرقية.

ارتفاع نسبة اليود في الجسم.

تناول الكثير من أدوية هرمون الغدة الدرقية.

الإكثار في تناول المكملات الطبيعية المحتوية على هرمون الغدة الدرقية.

تناول بعض الأدوية مثل الستيرويدات (Steroids) أو الدوبامين (Dopamine) أو المسكنات الأفيونية كالمورفين (Morphine)، أو تناول مكملات فيتامين ب، مثل البيوتين (Biotin) والتي قد تؤثر على نتيجة الفحص.

تبعًا لنتائج الفحص قد يحتاج الطبيب إلى إجراء فحوصات أخرى من أجل تشخيص حالتك بشكل سليم، مثل: ثلاثي يود الثيرونين (Triiodothyronine) والثايروكسين (Thyroxine).