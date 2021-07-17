الأربعاء 12 محرم 1444 ﻫ - 10 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تخلصوا من احتقان الأنف عبر هذه الطرق الـ3

17 - يوليو - 2021
سرطان الأنف

سرطان الأنف

A A A
طباعة المقال

هناك طرق بسيطة لتتنفس من أنفك مرة أخرى. تم نشر هذه الأساليب البسيطة، التي اقترحها الخبراء في صحيفة “إكسبرس”.

استنشاق البخار

يجب أن تستنشق تبخر الماء الساخن مع إضافة زيت البابونج أو النعناع – فهذا يساعد على تهدئة الأغشية ويحسن تصريف المخاط. يجب ألا يكون البخار ساخنًا جدًا.

القماش الدافئ

نصيحة أخرى من الخبراء لـ “فتح” احتقان الأنف: انقع منشفة في ماء دافئ واعصرها، ثم ضعها على وجهك لتقليل التورم والالتهاب الذي يمكن أن يحدث من عدوى الجيوب الأنفية يمكن أن تساعد أيضًا في الحفاظ على الأغشية المخاطية رطبة (عن طريق استنشاق الهواء الرطب) وتساعد في الحفاظ على عملها بشكل صحيح.

النوم والرأس مرفوع

يمكن أن يساعد النوم ورأسك لأعلى في بعض الأحيان على تنظيف الأنف والجيوب الأنفية.

استخدم وسائد إضافية لدعم نفسك – لست مضطرًا للوقوف بشكل مستقيم، فقط تأكد من أن رأسك فوق كتفيك.

    المصدر :
  • سبوتنيك

المزيد من الصحة

جدري القردة
هل يتسبب جدري القردة بفقدان البصر!؟
الادوية في خطر
هكذا تحمي أدويتك في فصل الصيف
مشروبات الطاقة تشكل خطرا كبيرا على الصحة
لهذا السبب مشروبات الطاقة خطر على المراهقين

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار
دولار السوق السوداء يواصل ارتفاعه
وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي
موكب مولوي يتعرض لحادث سير... إليكم التفاصيل
مخيمات اللاجئين الفلسطينين في لبنان
اغتيال مسؤول فلسطيني في لبنان