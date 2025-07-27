تخلّوا عن هذه العادات السيئة الـ7 التي تزيد خطر إصابتكم بالخرف

يعتبر الخرف من الحالات الطبيعية مع التقدم بالسن إلا أن ثمة عوامل عديدة ترتبط بنمط العيش وتزيد خطر الإصابة بالخرف في المستقبل. هذا ما يؤكد ان من الممكن خفض خطر الإصابة بالخرف عبر إحداث تغييرات معينة في نمط الحياة من سن مبكرة، وفقاً لما نشر في Huffingtonpost.

ما السلوكيات التي يمكن أن تزيد خطر الإصابة بالخرف؟

قد يكون فقدان الذاكرة من أصعب الأعباء التي يتحملها الإنسان مع التقدم بالسن. قد لا يكون من الممكن تجنبها بالكامل، لكن من الممكن على الأقل إحداث تغييرات في نمط الحياة للحد من الخطر.

-تجاهل تأثير الغذاء على صحة الدماغ: غالباً ما يتم التركيز على عوامل أخرى غير الغذاء، فيما يتجاهل كثيرون أهميته وتأثيره على صحة الدماغ. فبحسب الأطباء ما هو مفيد للقلب يفيد الدماغ أيضاً. لذلك، تماماً كما أن النظام المتوسطي مفيد لصحة القلب، هو كذلك مفيد لصحة الدماغ نظراً الى غناه بالدهون الصحية واللحوم الخالية من الدهون والفاكهة والخضر والحبوب الكاملة.

-عدم الحرص على ضبط مستويات ضغط الدم والسكري والكوليسترول: يجب عدم إهمال المشكلات الصحية الأخرى لأن منها ما يزيد خطر الإصابة بالخرف في مراحل لاحقة مثل السكري والكوليسترول وارتفاع ضغط الدم. فضبط مستوياتها، يمكّن من خفض خطر الإصابة بالخرف بشكل ملحوظ في المستقبل. فمن الممكن الحرص على حماية الدورة الدموية وتدفق الدم والأوكسيجين إلى الدماغ.

-عدم النوم بمعدلات كافية: يحتاج الدماغ إلى النوم بمعدلات كافية للتجدد وخفض مستويات تركيز البروتين المسؤولة عن تطور داء ألزهايمر. من هنا أهمية معالجة اضطرابات النوم في حينها لتجنب تداعياتها. كما أن انقطاع النفس أثناء النوم يؤثر على جودة النوم.

-عدم إقامة علاقات مع الأصدقاء والعائلة: من المهم التركيز على العلاقات الاجتماعية لأن العزلة والاكتئاب من العوامل التي تؤثر سلباً على الصحة الذهنية. حتى أن للعزلة أثراً مشابهاً للتدخين على خطر الوفاة.

-الإكثار من تناول الكحول: أظهرت دراسات حديثة أن الكحول يضر بالصحة من نواح عديدة، خصوصاً لمن يعانون مشكلات على مستوى القدرات الإدراكية والذاكرة، وبشكل خاص بعد سن 65 عاماً.

-عدم ممارسة الرياضة: من المهم الحرص على ممارسة الرياضة ضمن نمط حياة صحي والحفاظ على النشاط الجسدي. مع التقدم بالسن يجب ممارسة الرياضة بمعدل 5 مرات في الأسبوع لمدة نصف ساعة في اليوم، لما لذلك من أهمية لصحة الدماغ والأوعية الدموية والقلب.

-تجاهل أعراض الاكتئاب: يؤثر الاكتئاب على القدرات الإدراكية في أي عمر كان، ويؤثر على عوامل كثيرة إيجابية لصحة الدماغ.